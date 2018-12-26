Президент страны призвал чиновников верно служить народу, так как власть принадлежит народу.

“Поэтому каждый из нас – руководителей всех государственных структур и органов и все государственные служащие должны верно служить народу, а не народ нам”, - заявил он.

Эмомали Рахмон обязал всех членов правительства, депутатов парламента, руководителей всех государственных структур и органов, председателей областей, городов и районов, государственных служащих всегда помнить об этом.

Он подчеркнул, что только самоотверженные усилия, чувство ответственности перед народом и Родиной, созидательные начинания и инициативы могут приблизить нас к намеченным целям.

Президент также напомнил, что в 2021 году мы будем праздновать 30-летие Государственной независимости, и для достойной встречи этого национального праздника запланировано много работ по благоустройству и процветанию страны.

“Мы должны быть инициативными и мобилизовать все свои силы и старания, знания и опыт, организаторские способности на напутствие славного народа Таджикистана и каждого патриотически настроенного члена общества на благоустройство Родины”, - заключил он.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь