В 18 пилотных городах и районах страны функционируют государственные юридические бюро, в которых работают 30 юристов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. Всего таких бюро в республике 24 и в каждом из них жители регионов страны решают серьезные вопросы, от которых зависит их благополучие. Одну из таких реальных историй мы попытались показать с помощью анимационного ролика.

Государственные юридические бюро созданы и осуществляют свою деятельность в рамках Концепции оказания бесплатной юридической помощи населению с целью развития гарантированной государственной системы оказания юридической помощи населению малоимущим и уязвимым слоям населения.

Для целей реализации Концепции правительство образовало при Министерстве юстиции Государственное учреждение «Центр правовой помощи», который курирует работу Государственных юридических бюро на местах.

Каждый житель республики уже может обратиться за помощью в Государственные юридические бюро и получить первичную квалифицированную правовую помощь абсолютно бесплатно. И эта система работает: люди эффективно решают свои правовые проблемы с помощью юристов.

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