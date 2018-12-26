Выступая сегодня, 26 декабря, перед парламентом страны, президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что с начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 миллиарда сомони.

По его словам, в нынешнем году на эти целы были направлены 3,9 млрд. сомони, а в 2019 году - 4 млрд. сомони.

«Это позволит своевременно запустить второй агрегат крупнейшей в регионе ГЭС», - сказал Эмомали Рахмон.

Рахмон сказал, что на сегодняшний день Таджикистан в мире занимает шестое место по производству возобновляемой энергетики.

«После полного пуска Рогунской ГЭС Таджикистан может стать лидером по производству возобновляемой энергетики. Мы тогда можем занять в данном направлении в мире 2-3 место», - подчеркнул глава государства.

Первый агрегат Рогунской ГЭС был введен в эксплуатацию 16 ноября этого года при участии президента.

Отмечая важность данного объекта для энергетической системы страны, Эмомали Рахмон, в частности сказал, что Рогунская ГЭС позволит, чтобы жизнь Нурекской ГЭС продлилась на столетия.

«Это означает, что в Нурексое водохранилище из Рогунской ГЭС будет поступать чистая от осадков вода, и водохранилище впредь не будет заиливаться», - пояснил он.

По словам президента, производственная мощность энергетической системы страны за последние 10 лет увеличилась на 1520 МВт, были созданы и сданы в эксплуатацию более чем 1300 километров высоковольтных линий электропередачи.

Президент отметил, что в течение двух последних лет Таджикистан полностью обеспечивает свои внутренние потребности в электроэнергии, а также экспортирует излишки.

По его словам, в стране завершается модернизация Сарбандской ГЭС на которую направлено свыше 1,3 миллиарда сомони. В будущем году начнется модернизация Кайраккумской ГЭС на сумму 1,2 миллиарда сомони и первой очереди Нурекской ГЭС на сумму 3,5 миллиарда сомони.

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