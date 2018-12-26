Водителей автобусов в Ташкенте оденут в костюмы Деда Мороза. Решение по этому поводу принято в целях создания праздничного настроения у пассажиров, сообщает upl.uz.

Кроме того, 31 декабря продолжительность работы столичных автобусов продлили на один час. Изменение было сделано для создания удобств горожанам и гостям города.

В этом году честь Нового года узбекистанцы отдохнут пять дней подряд.

Таджикистанцы, напомним, будут отдыхать только один день - 1 января.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь