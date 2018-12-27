Ровно 27 лет назад, 26 декабря 1991 года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств.

Мы спросили у молодёжи Душанбе, что они знают об СССР, а у людей более зрелого возраста поинтересовались, что бы они хотели вернуть из советского прошлого.

Как оказалось, большинство молодых людей знают об СССР по рассказам своих родственников. А «советские люди» хотят вернуть бесплатное образование, медицину и безопасность, как было в СССР.

Впрочем, смотрите сами:

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