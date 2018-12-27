Одна из главных причин бытовых возгораний в предновогодние дни это ёлка. Таджикские спасатели рассказали, как себя вести в случае возгорания главного аотрибута новогодних праздников.

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