Сегодня в некоторых странах мира отмечается День подарков. В этот день принято радовать сюрпризами своих близких людей и приятелей. А мы решили в честь этого дня вспомнить о подарках, сделанных Эмомали Рахмоном.
Мы собрали пять самых необычных подарков нашего президента.
Часы строителям Рогуна
В честь запуска Рогунской ГЭС глава государства вручил всем работникам наручные часы с оригинальным дизайном и надписью «От Основателя Рогунской гидроэлектростанции Лидера нации Эмомали Рахмона». Церемония вручения памятных часов рабочим прошла на различных участках строительства Рогуна, и помощники президента лично вручили их каждому рабочему.
Фрукты, мёд, плов…
Эмомали Рахмон подарил иностранным журналистам, прибывшим освещать саммит СНГ в сентябре в Душанбе, по корзинке фруктов. После итоговой пресс-конференции хозяина саммита – президента Таджикистана, завершая общение с журналистами, Эмомали Рахмон сделал необычное заявление:
«Я дал поручение, не сегодня, до вашего приезда, всем журналистам-гостям вручить небольшой подарок президента, каждому из вас… Приезжайте почаще», – сказал он.
Также в этом году президент подарил журналистам Таджикистана фрукты и мёд, произошло это в конце октября на фестивалях «Оши палав» (Плов), «Иди асалу харбуза» (Праздник меда и дыни) и «Ширинихои милли» (Национальные сладости) во дворце Арбоб Согдийской области.
Журналист Негматулло Мирсаидов поделился тогда впечатлениями на своей странице в Фейсбуке: «Эмомали Рахмон дарил журналистам фрукты, мед, и право первым пробовать плов предоставил также им. Досталось и пару баночек меда и мне. Президент был в прекрасном настроении, много шутил, смеялся, рассказывал. И каждый раз, когда хотел о чем-то рассказать особо, звал поближе к себе журналистов. Он хорошо знает силу их слова».
Букет роз
Президент Таджикистана подарил Президенту Беларуси и всему белорусскому народу символичный подарок - корзину белых роз в ходе его государственного визита в Душанбе 14-16 мая 2018 года.
Необычный подарок – большой букет белых роз в кабинете президента заметили белорусские журналисты. На нем была записка от Эмомали Рахмона и флаг Таджикистана. Как выяснилось, цветы были подарены в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран, как символ искренних чувств, писало ранее информагентство Белта.
«Сразу же по прилету в Минск букет занял почетное место во Дворце Независимости», - отмечало издание.
Жену
В августе Эмомали Рахмон «подарил» жену учителю истории средней школы №39 Бохтарского района.
Во время своей рабочей поездки по Хатлонской области президент заехал в кишлак Заргар Бохтарского района, где 23-летний сельский учитель Саидшо Асроров прочитал хвалебную оду собственного сочинения в честь Эмомали Рахмона. Глава государства тогда спросил у него: «Женат ли ты?», и получил отрицательный ответ.
Президент тогда поручил властям Бохтарского района найти спутницу жизни для учителя истории и помочь ему в проведении свадьбы.
Вскоре ему и впрямь нашли невесту - медсестру районной больницы. Спустя 10 дней после приказа президента в кишлаке Заргар Бохтарского района была сыграна свадьба, расходы на которую взяла на себя местная администрация. Кстати, ранее молодые люди даже не были знакомы.
Ipad
В 2013 году Эмомали Рахмон подарил 2,2 тыс. молодым таджикистанцам по айпаду в честь Дня молодежи. Президент тогда также подарил участникам праздничного мероприятия свою книгу «Маорифпарвар».
Средняя стоимость такого планшета в то время составляла около $500. Как посчитали СМИ, на их закупку, без учета доставки в Таджикистан, было потрачено не менее $1,1 млн.
В тот же день Эмомали Рахмон предупредил студентов о вреде чрезмерного использования мобильных устройств. Он отметил, что ученые из Ирландии и Великобритании установили, что это приводит к ослаблению физической деятельности, снижению мыслительной способности, восприятию информации, болезни слуховых органов и даже к бесплодию.
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