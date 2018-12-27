Таджикские спасатели вот вторую неделю ищут тело утонувшего 15 декабря в реке Вахш отставного полковника отдельной оперативной бригады МВД Таджикистана Саъди Холмуродова, более известного, как «Саъди-командир».
56-летний Холмуродов утонул 15 декабря в реке Вахш в районе водохранилища Сангтудинской ГЭС-1.
«Спасатели службы КЧС Таджикистана в городе Нурек продолжают поиск тела мужчины», - сообщила «АП» пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи.
По предварительным данным, в воде Саъди Холмуродов оказался по неосторожности. По факту ЧП прокуратура и милиция Нурека проводят расследование.
Саъди Холмуродов – полковник вооруженных сил в отставке в свое время являлся заместителем ныне покойного генерала Сухроба Касымова.
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Goib3 часа назад
Да не утонул он!
Что вы народ за нос вводите .
Все кто более авторитетен в РТ или чуток богат
Ваше правительство уничтожает их. Все дурите народ, дурите. Спросите своё правительство и они вам скажут куда его дели точнее закопали.
Админ пропусти комент