Президент Эмомали Рахмон 26 декабря обратился к парламенту Таджикистана со своим ежегодным посланием. На этом мероприятии также присутствовали члены правительства страны, руководители областей и городов, общественные деятели, представители международных организаций, дипкорпуса, аккредитованного в республике, бизнесмены. Пресс-служба президента опубликовала фотоотчет с выступления, а мы решили показать его вам.

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