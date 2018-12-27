Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан сегодня, 27 декабря, подвел итоги уходящего года, назвав лауреатов в различных номинациях.

Торжественная церемония прошла в государственном комплексе «Душанбе Плаза».

Победителем в номинации «Спортсмен года» среди олимпийских видов спорта стал молотобоец Дилшод Назаров, выигравший серебряную медаль на Азиатских играх в Индонезии, а премию «Спортсмен года» среди неолимпийских видов спорта получил самбист Хушкадам Хусравов, который в этом году выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Румынии.

Хушкадам Хусравов Фото mix.tj

Лучшим молодым спортсменом страны был назван гребец Шахриёр Даминов, а лучшей спортсменкой Таджикистана стала боксер Идимох Холова.

Город Душанбе победил в номинации «Лучший спортивный город Таджикистана». Телеканал «Варзиш» был признан лучшим спортивным СМИ в уходящем году, а Али Шарифов получил приз лучшего спортивного комментатора Таджикистана.

Дилшод Назаров Фото Pikabu

Лучшей спортивной федерацией года четвертый год подряд была названа Федерация футбола Таджикистана. Почетную награду на церемонии награждения первому вице-президенту ФФТ Хуршеду Мирзо вручил заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Азим Иброхим.

Юношеская сборная Таджикистана Фото ФФТ

Юношеская сборная Таджикистана (U-16), которая этой осенью подарила стране настоящий праздник, выиграв серебряные медали на чемпионате Азии-2018 в Малайзии и завоевав путевку на чемпионат мира-2019 в Перу, получила приз «Команда года» в Таджикистане.

Главный тренер юношеской сборной страны Зайниддин Рахимов, под чьим руководством наша команда добилась успеха на чемпионате Азии-2018, был признан лучшим тренером Таджикистана.

Также на торжественной церемонии юношеская сборная Таджикистана получили премию президента страны, учрежденной для победителей и призеров международных спортивных соревнований. Команда получила чек на 12 500 сомони.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь