Аналитики Евразийского банка развития в наступающем году наиболее высокий экономический рост среди государств-членов этого банка прогнозируют в Таджикистане.

В ежеквартальном Макроэкономическом обзоре, подготовленном дирекцией по аналитической работе ЕАБР, экономике Таджикистана в 2019 году прогнозируется рост на уровне 7%.

Этому, по мнению аналитиков банка, во многом будет способствовать реализация инфраструктурных проектов.

Экономический рост в России в будущем году замедлится до 1,6% - с 1,8% в 2018 году. Отчасти это связывается с ужесточением монетарной политики Банком России на фоне возросших инфляционных рисков. «Краткосрочное негативное влияние на экономическую активность, вероятно, окажет рост налоговой нагрузки с января 2019 года на фоне начала активной фазы реализации национальных проектов ближе к середине следующего года», - подчеркивают авторы Обзора.

В Казахстане замедление экономического роста с 3,9% в 2018 году до 3,3% по итогам 2019 года, по мнению аналитиков ЕАБР, «будет определяться предпринятыми мерами в области денежно-кредитной политики наряду с завершением реализации крупных инвестиционных проектов, при условии, что новые проекты пока еще не вошли в активную фазу».

Прогнозируется замедление экономического роста в 2019 году в Армении до 5,0% и в Беларуси до 1,6%, что обосновывается, в том числе, с завершением периода восстановления экономик.

Ускорение роста в Кыргызстане до 3,9% по итогам 2019 года прогнозируется из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

В Обзоре отмечается, что в краткосрочной перспективе экономики стран региона будут находиться под влиянием решений, принятых на тактическом уровне в ответ на возросшие внешние риски.

Напомним, государствами-участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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