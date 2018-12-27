Уходят лучшие из лучших. В этом году мы потеряли гигантов таджикской литературы и кино.

Бозор Собир

Народный поэт Таджикистана

Дата смерти - 1 мая

Возраст – 79 лет

Бозор Собир Фото Радио Озоди

Бозор Собир вернулся на родину в 2013 году из эмиграции. После возвращения занимался общественной деятельностью, а накануне президентских выборов призвал народ объединиться вокруг Эмомали Рахмона, посвятив ему стихотворение.

В 2018 году в связи с ухудшением здоровья он вновь вылетел в США на лечение.

В последние дни лежал в реанимации больницы американского города Сиэтл.

Врачи поставили Бозору Собиру диагноз "фиброз легких" и подключили к нему аппарат искусственной вентиляции. Но 1 мая поэт скончался. Его тело решено было переправить в Душанбе, 15 мая он был похоронен.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования родным и близким известного поэта: «Всё творчество Бозора Собира, особенного его поэзия времен независимости Таджикистана, наполнено патриотизмом и чувством национального самосознания. Его неповторимое творчество навечно останется в памяти людей».

«Нет ни души, и я один,

все вымерли, всему я чужд!

Кажусь я грудою руин,

в которых жил еще Зардушт.

Никто меня здесь не поймет,

нет современников моих.

Ничто - и жест и перевод,

нет собеседников моих».

Из стихотворения Бозора Собира «Остался один»

Мумин Каноат

Народный поэт Таджикистана

Дата смерти - 18 мая

Возраст – 86 лет

Мумин Каноат

Как рассказали близкие поэта, Мумин Каноат в последние два месяца перед смертью сильно болел. 18 мая он ушел из жизни.

Известного поэта похоронили на кладбище в Лучобе, рядом с Бозором Собиром.

Президент Таджикистана передал родным и близким поэта слова соболезнования: «Мумин Каноат внес весомый вклад в развитие современной таджикской литературы. Доброе имя и патриотические произведения Мумина Каноата навечно останутся в памяти народа».

В последние годы, Народный поэт Таджикистана сторонился обсуждений проблем в таджикском обществе. "Я, - говорил он, - все равно не могу ничего исправить в одиночку, поэтому вручаю все в руки Божьи".

«В землю падают молча цветов семена,

— вновь весною долина цветами полна.

А упал человек — никакая весна

не подымет погибшего человека.

Если он и поднимется, трудно привстав,

если даже шагнет на крутой пьедестал,

то холодный гранит и бездушный металл

тайну жизни и смерти уже не расскажут».

Из поэмы Мумина Каноата «Голоса Сталинграда»

Рахим Масов

Академик

Дата смерти - 21 июня

Возраст – 79 лет

В июне этого года академик был госпитализирован с инфарктом головного мозга и находился под наблюдением врачей. Спустя пару дней его сердце перестало биться.

Известный российский историк Сергей Абашин отмечает, что Рахим Масов «был человеком неоднозначным, но страстным и открытым, не укладывающимся в рамки».

Масова считали врагом те, кому он научно доказал ошибочность территориального разделения Центральной Азии советским руководством. При этом он всю сознательную жизнь оставался коммунистом, верным советским традициям. Его называли антимусульманином, потому что он осуждал тех, кто ходит в мечеть. Оппоненты презрительно говорил - «урус», так как он выступал за придание русскому языку статуса государственного и владел этим языком лучше, чем родным.

В последние годы жизни Рахим Масович основал собственный научно-исследовательский фонд.

Он мечтал, что благодаря этому фонду, в Таджикистане будут поддерживаться научно-исследовательские программы, проходить научно-практические конференции, семинары, ежегодные Масовские чтения, присуждаться стипендии и премии за лучшие работы по изучению истории таджикского народа и другое.

Это Фонд работает и сейчас.

Саодат Джураева

Актриса

Дата смерти - 20 сентября

возраст – 85 лет

Саодат Джураева запомнилась зрителям ролью Зебо в советском фильме - «Я встретил девушку», который был снят в 1957 году.

Роль Зебо была первой работой Саодат Джураевой в кино. А фильм «Я встретил девушку» был первой цветной кинолентой киностудии «Таджикфильм».

Примечательно, что Саодат Джураева, которая сыграла отрицательный образ Зебо (она пыталась разлучить главных героев - Лолу (Роза Акобирова) и Саида (Джахон Саидмурадов), в жизни была супругой этого актера.

«Иногда актеру хватает только одного фильма. Имя Саодат Джураевой навсегда записано в истории таджикского кино одной только ролью Зебо в этом шедевре «Таджикфильма», - сказал об актрисе глава Союза кинематографистов Таджикистана Сафар Хакдод.

Но помимо этой ленты Саодат Джураева снялась в таких экранизациях, как: «Как велит сердце» (1968 год), «Ткачихи» (1973 год) и «Последняя охота» (1975 год).

Марат Арипов

Народный артист и режиссер

Дата смерти - 29 октября

Возраст – 84 года

Марат Арипов был самым молодым заслуженным артистом в истории Таджикистана – он получил это звание в 21 год!

Судьбоносной картиной в его жизни стал фильм «Судьба поэта», где он сыграл Рудаки. Эту роль ему предложил режиссер Борис Кимягаров. Сам Арипов хотел тогда сыграть роль шаха, однако расширенный худсовет все-таки утвердил Марата Арипова на роль Рудаки.

Затем были фильмы: "Сыну пора жениться", "Знамя кузнеца", "Тишины не будет", "Пятеро из Ферганы", "Кто был ничем…" и другие. Как режиссёр он выступал в фильмах "Ниссо", "В горах моё сердце", "Тайна предков", "Осада" и др.

Одна из его последних главных ролей - до этого он снимался 22 года - была роль учителя в фильме «Муаллим» (2014г.). Тогда Марат Орипов говорил в интервью «АП», что согласился сыграть главную роль, потому что верил, что этот фильм для молодежи будет не только воспитательным, но и поднимет авторитет учителя в нашем обществе. «Ведь учитель - это главный человек в жизни каждого», - сказал он.

На закате жизни Марат Арипов прошел через большие испытания: дом, в котором он прожил последние 60 лет, был снесен. Он и его семья были вынуждены в течение полугода ютиться в съемной квартире в ожидании выплаты компенсации. Он даже обратился к Эмомали Рахмону с просьбой помочь ускорить этот процесс. Квартиру ему все же дали. За год до смерти.

Алимурод Исломзода

Государственный деятель

Дата смерти 7 ноября

Возраст – 63 года

Он не был крупным общественным деятелем, но как считают друзья и коллеги, был одним из выдающихся хозяйственников.

Исломзода возглавлял «Жилищно-коммунальное хозяйство» Таджикистана с 2010 года. До этого он был председателем Восейского района Хатлонской области, работал в ГУП «Бакайдгирии молу мулки гайриманкул» (Регистрация недвижимого имущества) и на других должностях.

В последние годы он активно призывал власти и сам принимал участие в разработке новой редакции Жилищного кодекса страны.

Исо Абдурашидов

Народный артист Таджикистана

Дата смерти - 15 декабря

Возраст – 71 год

Он запомнился многим поклонникам театра ролью Сталина в постановке «Драма нации». Актер сыграл более 50 ролей в театре и кино. В частности, снимался в фильмах «Случай в аэропорту», «Капкан для шакалов», «Боль любви», «Заложник», «Операция Кобра» и др.

С 1989 по 2008 гг. он возглавлял Таджикский государственный академический театр драмы им. Лохути.

«Его пенсия в размере 400 сомони не позволяли ему получить высокопрофессиональную медицинскую помощь. При финансовой поддержке лидера Демпартии, депутата нижней палаты парламента страны Саидджафара Усмонзода, народный артист лег в больницу, но уже было поздно…», - отметил один из соратников покойного актера.

Долгие годы Исо Абдурашидов был директором Государственного академического театра драмы имени Лохути. В 2008 году он ушел из театра. В одном из интервью артист сказал, что зритель перестал ходить на спектакли...

Иван Поляков

Заслуженный тренер Таджикистана

Дата смерти – 13 декабря

Возраст – 82 года

Четырехкратный чемпион Таджикистана по греко-римской и вольной борьбе и Заслуженный тренер стал жертвой грабителей. Через пять дней после избиения - 13 декабря в возрасте 82 лет именитый тренер скончался. По словам врачей, Поляков получил серьезную черепно-мозговую травму, что спровоцировало кровоизлияние в мозг.

По сообщению МВД, грабители унесли из дома тренера 2 тысячи сомони, телефон “Самсунг”, две медали и электрообогреватель.

Свою тренерскую деятельность Иван Иванович начал в спортивном обществе «Трудовые резервы» и почти полвека обучал молодых борцов древнему искусству борьбы.

«Всю свою жизнь я отдал борьбе, здоровью детей, воспитывал в них такие качества, как честность, благородство, смелость, трудолюбие и доброта», - говорил тренер.

Трудолюбивый, опытный тренер воспитал немало чемпионов и призеров по греко-римской борьбе.

Среди его учеников - многочисленные победители и призеры международных турниров, которые прославили таджикский спорт во всем мире.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь