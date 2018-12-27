Госдума РФ может запретить вождение легкового такси людям без российского гражданства. Такую поправку в законопроект о легковом такси предложили внести депутаты при первом чтении, которое прошло в декабре 2018 года, сообщает «Интерфакс».

По словам председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, ко второму чтению до 11 января 2019 года ее «однозначно» внесут, и в следующем году закон будет доработан и принят в окончательном виде.

Депутат отметил, что на других видах транспорта работа иностранцев возможна, поскольку там «более жесткий контроль и к водителям, и к выпускам автомобилей».

Если раньше, в 2017 году, обсуждались поправки в закон «О безопасности дорожного движения», запрещающие работать водителями обладателям иностранных или международных водительских удостоверений, то теперь депутаты решили ввести ограничения по признаку гражданства.

Такие запреты уже введены в некоторых российских регионах усилиями местных властей, например, с 25 июня в Пермском крае.

С нового года перевозкой пассажиров запрещено заниматься иностранцам в Тюменской и Челябинской областях.

Разговоры о запрете начались после аварии с участием водителя-мигранта из Киргизии, которая произошла в Москве 16 июня, передает ИА "Фергана".

В августе мэр Москвы выступил с идеей «включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами».

По данным транспортного департамента и ГИБДД Москвы, с участием такси в Москве происходит каждая десятая авария, за полгода их произошло 405 (65% с машинами из Москвы, 35% — из Подмосковья). За год число аварий выросло на 50%.

При этом отмечалось, что на долю мигрантов приходится лишь пятая часть аварий. В 79% случаях за рулем находился гражданин России, в остальных 21% — граждане Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Армении или Азербайджана. Эксперты сочли, что московские власти анализировали статистику неправильно, считая не водителей, а владельцев машин, в том числе сданных россиянами в аренду мигрантам. В пользу этого свидетельствуют косвенные данные. Так, в Кыргызстане, откуда в Россию мигранты приезжают работать таксистами, отмечена самая высокая смертность на дорогах среди стран СНГ.

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