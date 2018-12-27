Подборка идей благодаря которым можно украсить дом за считаные минуты. И при этом вы не потратитесь на приобретение дорогостоящих украшений и даже подарков, утверждает AdMe.ru.

1. Елочные украшения из пряников

Испеките пряничных человечков и покройте их несколькими слоями лака. Лак не только сохранит целостность изделий, но и сделает их долговечными. Предварительно можно проделать отверстия в пряниках, чтобы протянуть ленту и украсить почти съедобной гирляндой ваш дом.





2. Снеговик из тыкв

Если вдруг погода не радует снегом, сделайте снеговик из тыкв. Покрасьте тыквы в белый цвет, соберите их в фигуру снеговика, приделайте нос-морковку и украсьте в новогоднем стиле. Вуаля! Такой снеговик уж точно не растает до конца праздников.

3. Новые гирлянды из старых за 15 минут

Краской из баллончика покрасьте провод старых или новых гирлянд. Если лампы на украшении съемные, уберите их, а плафоны закройте бумагой или тканью. Если лампы несъемные, заклейте их малярным скотчем.

4. Приделать гирлянду к фасаду дома можно с помощью горячего клея

5. 3D-снежинки с помощью клеевого пистолета

Сделайте снежинки из горячего клея. Разрисуйте их или украсьте бусинами, блестками. Такие изящные поделки хорошо смотрятся на окнах, а также в качестве декора на праздничной елке.

6. Новогодний венок из подручных материалов



Традиционные венки можно делать не только из еловых веток, но и других материалов, которые есть в вашем доме. Поэкспериментируете с мешковиной, бантами, цветными лентами, пробками от бутылок и даже с конфетами.

7. Следы Деда Мороза из соды

Удивите детей следами, которые якобы оставил Дед Мороз. Для этого понадобится сода и трафарет. К слову, пищевая сода устраняет запахи и хорошо убирается пылесосом.

8. Подарок для маленьких гостей из леденцов и других конфет

Не забудьте упаковать их в виде саней



9. «Домашний» снеговик из лент и цветной бумаги

Сделать его можно за 15 минут, а для монтажа используйте двусторонний скотч

10. Подсвечники из майонезных банок

Из банок получатся отличные подсвечники или емкости для новогодних мелочей. Чтобы получить эффект заледенелой банки, которая долго стояла на морозе, достаточно намазать ее клеем, щедро посыпать солью и распылить на банку белую краску из баллона.





11. Елка из гирлянды и веток для тех, кто любит природу

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