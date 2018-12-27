АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- Федерация футбола Таджикистана проведет церемонию награждения лучших футболистов. Начало в 14.00 в «Кохи Суруш»

- В Санкт-Петербурге завершится чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) с участием гроссмейстера из Таджикистан Фарруха Амонатова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ДЕКАБРЯ

День работников органов национальной безопасности

1926 – Близ г. Душанбе (территория района Рудаки) сдан в эксплуатацию Айнинский хлопкозавод.

1938 – Основана Таджикская госфилармония.

1942- Сдан в эксплуатацию Большой Гиссарский канал, позволивший освоить новые земли в Центральном Таджикистане.

1953 – Основано Таджикское географическое общество - филиал Всесоюзного Географического общества.

1965 – Открылся Дом архитекторов Таджикистана

2014 – В составе Вооруженных сил Таджикистана образован аграрный батальон, который находится в распоряжении Агентства по обеспечению специмуществом при правительстве республики.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –28 ДЕКАБРЯ

1909-1943 года – родился ученый-языковед и литературовед, исследователь фольклора, участник Великой Отечественной войны Лутфулло Бузургзода.

1944 года – родился Народный поэт Таджикистана Саидали Маъмур.

1945 года – родился поэт Мирзо Боки

1954 года – родился ученый Алимурод Тагоймуродов

1962 года – родился пресс-секретарь нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 13 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 21-26 мороза, (в районе Булункуля до 36-38 мороза), днем 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 10-15 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10 мороза, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.