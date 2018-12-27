АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- Федерация футбола Таджикистана проведет церемонию награждения лучших футболистов. Начало в 14.00 в «Кохи Суруш»
- В Санкт-Петербурге завершится чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) с участием гроссмейстера из Таджикистан Фарруха Амонатова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ДЕКАБРЯ
День работников органов национальной безопасности
1926 – Близ г. Душанбе (территория района Рудаки) сдан в эксплуатацию Айнинский хлопкозавод.
1938 – Основана Таджикская госфилармония.
1942- Сдан в эксплуатацию Большой Гиссарский канал, позволивший освоить новые земли в Центральном Таджикистане.
1953 – Основано Таджикское географическое общество - филиал Всесоюзного Географического общества.
1965 – Открылся Дом архитекторов Таджикистана
2014 – В составе Вооруженных сил Таджикистана образован аграрный батальон, который находится в распоряжении Агентства по обеспечению специмуществом при правительстве республики.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –28 ДЕКАБРЯ
1909-1943 года – родился ученый-языковед и литературовед, исследователь фольклора, участник Великой Отечественной войны Лутфулло Бузургзода.
1944 года – родился Народный поэт Таджикистана Саидали Маъмур.
1945 года – родился поэт Мирзо Боки
1954 года – родился ученый Алимурод Тагоймуродов
1962 года – родился пресс-секретарь нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 0-5 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 8-13 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 13 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 21-26 мороза, (в районе Булункуля до 36-38 мороза), днем 5-10 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 10-15 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10 мороза, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 13-15 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.
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