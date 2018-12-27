60-летний житель Кумсангира Абдугаффор Курбонов стал первым в стране, кто занялся выращиванием зимостойкой клубники американской селекции. А все началось с банального – внукам захотелось клубники в глубокую зиму, а ее не было. Тогда он решил взяться за производство сам.

Для этого мужчина построил 3-ярусный питомник, снабдил все системой капельного полива, посадил клубнику и вуаля! Ягод хватило не только семье, но и всему Кумсангиру.

Результат настолько вдохновил мужчину, что он решил пойти дальше – теперь у него 40 тысяч саженцев, и он планирует доставлять клубнику практически круглый год во все уголки Таджикистана. А если повезет, то вскоре вообще заняться экспортом.

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