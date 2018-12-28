Мэр Душанбе Рустам Эмомали 27 декабря посетил столичное дошкольное учреждение №1, где раздал новогодние подарки 69 детям сиротам и с малообеспеченных семей.

Мэр раздал детям зимнюю одежду, игрушки и сладости. Кроме того для детей был накрыт праздничный дастархан.

В этот же день с участием мэра в Душанбе сдана в эксплуатацию центральная лаборатория контроля питьевой воды ГУП «Душанбеводоканал».

В новой лаборатории можно провести свыше 30 видов экспертизы питьевой воды, которая поступает в дома жителей Душанбе, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Затем Рустам Эмомали и глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов приняли участие в открытии административных зданий отделов ГКНБ в столичных районах Фирдавси и Шохмансур.

Для строительства этих зданий потрачены порядка 7,5 миллионов сомони.

В столичной махалле Гульбутта мэр открыл новое здание детского сада №131, для строительства которого затрачено свыше 5 миллионов сомони из бюджета города, а в районе Сино после полной реконструкции открыты детские сады №№56 и 18.

Для реконструкции вышеназванных объектов потрачено свыше 10,3 миллионов сомони.

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