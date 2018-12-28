Данная структура будет заниматься поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации.

Вопрос создания такого учреждения был обсужден сегодня, 28 декабря, на очередном заседании правительства под председательством президента страны Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба главы государства.

Также на заседании обсуждались вопросы, связанные с Национальной стратегией РТ по снижению риска стихийных бедствий на 2019-2030 годы, порядке предоставления гарантий медицинским и другим работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулёзной помощи. В связи с реализацией этих вопросов были приняты соответствующие решения, - говорится в сообщении.

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Кроме того, был рассмотрен План работы правительства на первое полугодие 2019 года, меры по исполнению госбюджета на 2019 год, разработка параметров бюджета на 2020-2022 годы и проект закона «О государственном бюджете РТ на 2021 год».

Члены правительства, после рассмотрения, направили в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан проекты законов Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственной службе», «О проекте Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией», «О проекте Закона Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Эмомали Рахмон поручил членам правительства, руководителям министерств, городов и районов страны обеспечить своевременное выполнение указаний, поручений и задач, поставленных в послании президента парламенту и всесторонне подготовиться к достойной встрече 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан.

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