Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали побывали сегодня в столичной школе-интернате №1 для детей-сирот, котороую недавно капитально отремонтировали.
В настоящее время в интернате обучаются 305 детей-сирот. Каждому из них сегодня президент вручил зимнюю одежду, сладости и учебные принадлежности, сообщает пресс-служба президента РТ.
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