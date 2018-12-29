Один из активистов Фейсбука Амруллохи Низом предлагает поменять названия месяцев в Таджикистане. На странице группы «Ахбор барои афкор/ Информация для размышления» в Фейсбуке он выдвинул свою версию новых названий. Однако его предложение не вызвало особого энтузиазма у пользователей.
По мнению автора, в Таджикистане возвращение в летосчисление от хиджры (переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году), как в солнечный, так и лунный календарь, невозможно по многим причинам. «И мы уже привыкли к григорианскому календарю», - считает он.
Однако, Амруллохи Низом задается вопросом, что будет, если переименовать месяцы в честь географических названий, исторических событий и знаменитых лиц.
Автор предлагает следующую версию переименования месяцев года:
Январь - Сосон, в честь Сасанидского государства.
Февраль - Сомон, в честь основателя древнего государства Саманидов.
Март – Навруз, праздник Навруз
Апрель — Нуъмон, Имоми Аъзам (Абуханифа Нуъмон ибни Собит)
Май - Носир, Носири Хусрав
Июнь - Бохтар, в честь древнего государства Бактрия.
Июль - Ашкон, в честь древнего таджикского государства Ашканидов.
Август - Бухара, в честь столицы Бухарского Эмирата или Рудаки – именем основоположника таджикской классической литературы.
Сентябрь - Дониш, в честь просветителя 19 века Ахмади Дониша.
Октябрь - Айни, в честь основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни.
Ноябрь - Сино, в честь великого ученого Абу Али ибни Сино.
Декабрь - Ялдо, в честь самой длинной ночи года, которая имеет особое значение в культуре таджикского народа.
В ЦА уже так было
Отметим, что в Центральной Азии ранее была попытка поменять названия месяцев – в 2002 году президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел новый календарь. Он представлял собой григорианский календарь, но все 12 месяцев которого, а также все 7 дней недели, были переименованы.
Тогда январь стал «туркменбаши», февраль — «байдак» («месяц знамени»),
март— «новруз» ( в честь восточного Нового года), апрель — «гурбансолтан-эдже» ( в честь матери президента), май — «махтумкули» (в честь поэта-классика), июнь — «огуз» (в честь Огуз-хана — прародителя ветви тюрков — огузы, к которой относятся туркмены), июль — «горкут-ата» (герой туркменского эпоса), август — «альп арслан» (туркменский полководец), сентябрь — «рухнама» (книга Туркменбаши), октябрь — «гарашсыслык» («месяц независимости»), ноябрь — «санджар» (исторический деятель Туркменистана), декабрь — «битараплык» («месяц нейтралитета»).
Однако, названия месяцев так и не прижились и они были отменены новым президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в 2008 году.
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Таджик7 часов назад
автора надо закидать камнями с такими названиями) Надеюсь,что какой нибудь чиновник не прочтёт эту статью)) мало ли,а вдруг эту мысль отправят на рассмотрении нашему правительству)
said7 часов назад
Однако, Амруллохи Низом задается вопросом, что будет, если переименовать месяцы в честь географических названий, исторических событий и знаменитых лиц.
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Дурная голова ногам покоя не дает. Но дурость Амруллохи Низома заразна. Поэтому есть шанс, что родственные ему души из Комитета по языку поддержат эту инициативу.