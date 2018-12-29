Новый год можно назвать самым затратным праздником в году. Помимо подарков для родных, друзей и коллег в бюджете придется выделить еще одну статью – расходы на новогодний стол. И если вас не пригласили в гости, готовьтесь к худшему: гости, скорее всего, придут к вам. А их надо будет чем-то угощать. Делимся вкусными, а главное, не надоевшими рецептами холодных закусок к столу.

Морковный рулет с зеленью, чесноком и сыром

Ингредиенты:

450 г моркови

4 яйца

1 ст. л. сливочного масла

175 г сливочного сыра

1 пучок зелени

1 зубчик чеснока

свежемолотый черный перец, соль.

Рецепт приготовления:

Морковь очистить и натереть на крупной терке. Обжарить на сливочном масле в течение 5 минут, остудить.

Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить бумагой для выпечки, смазать маслом с помощью силиконовой кисточки. К остывшей моркови добавить желтки, соль и перец по вкусу, перемешать.

Белки взбить до устойчивой пены, добавить к моркови и еще раз аккуратно перемешать. Выложить массу на подготовленный противень в виде прямоугольника 20 на 30 см. Выпекать в предварительно разогретой духовке 12-15 минут.

Перевернуть корж на лист бумаги для выпечки, накрыть влажным полотенцем, остудить. Осторожно снять бумагу, на которой выпекался корж. Приготовить начинку. Зелень и чеснок измельчить, тщательно перемешать со сливочным сыром комнатной температуры. Распределить сырную массу по поверхности коржа ровным слоем, свернуть рулет с помощью бумаги, накрыть пленкой, охладить.

Куриный рулет с грибами

Ингредиенты:

4 куриных филе

250 г шампиньонов

4 яйца

4 зубчика чеснока

молотый перец, соль

растительное масло

Рецепт приготовления:

Грибы помойте и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте на небольшой сковороде с добавлением растительного масла. Яйца взбейте вилкой с солью и перцем. Вылейте на грибы и жарьте до готовности. Переложите омлет на тарелку и разрежьте пополам.

Куриное филе помойте. Разрежьте его вдоль, не дорезая до конца. Разверните как книгу, сформировав тонкий пласт. Отбейте кухонным молотком, накрыв пищевой пленкой. Положите два пласта филе рядом внахлест. Накройте пленкой и еще раз отбейте в месте шва. Посыпьте мясо солью и перцем, натрите пропущенным через пресс чесноком. Выложите сверху половину омлета и сверните в очень плотный рулет. Повторите с оставшимся мясом и омлетом.

Заверните рулеты в пищевую фольгу и хорошо скрепите края. Выложите их в емкость для варки на пару и поставьте в чашу мультиварки с водой. Воды должно быть немного, чтобы она не касалась дна емкости с рулетами, примерно 0,5 л. Готовьте 35 минут в режиме "Пароварка". Дайте рулетам остыть до комнатной температуры, затем поставьте на ночь в холодильник. Снимите фольгу и разрежьте на порционные куски.

Лодочки из авокадо с тунцом

Ингредиенты:

2 авокадо

1 баночка тунца кусочками (160 г)

2 ст.л. каперсов

50 г оливок или маслин

сок половины лайма

1 стебель сельдерея

1/2 красной луковицы

майонез

Рецепт приготовления:

Измельчите каперсы, оливки, лук и сельдерей. Разомните вилкой тунца, добавьте остальные ингредиенты, заправьте майонезом. Полейте все соком половины лайма. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и полейте соком лайма. Половинки авокадо наполните приготовленной смесью. Охладите в холодильнике и подавайте.

Шпинатные блины с лососем и сливочным сыром

Ингредиенты:

Для блинов:

небольшой пучок шпината

1 яйцо

150 мл молока

3 ст.л. муки

2 ст.л. растительного масла, соль по вкусу

Для начинки:

300 г сливочного сыра

150 г слабосоленой семги

Рецепт приготовления:

Шпинат тщательно промыть водой. Опустить зелень на 2-3 минуты в подсоленную кипящую воду. Слить кипяток, шпинат откинуть на дуршлаг и хорошенько стряхнуть воду. Листья должны были стать совсем мягкими, с помощью ножа их очень легко превратить в шпинатное пюре.

В миске взбить яйцо, добавить молоко, соль и шпинатную массу, перемешать. Постепенно подсыпать муку, не переставая помешивать. Добавить растительное масло и дать постоять 10 минут. Сковороду с антипригарным покрытием разогреть. Выпекать тонкие блины на сухой сковороде, по 1 минуте с каждой стороны, чтобы они не слишком сильно зажаривались.

Семгу порезать тонкими ломтиками. Смешать рыбу и сливочный сыр. Выложить начинку на блинчик, распределить ее ровным слоем толщиной около 1 см. Свернуть блин в рулет и нарезать его небольшими порционными кусочками.

Брускетта с куриным паштетом

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 репчатый лук

150 мл десертного вина (муската, хереса)

150 мл куриного бульона

2 ст.л. сливочного масла

соль, молотый перец

чиабатта или багет

Рецепт приготовления:

Куриную печень помойте, удалите пленки и крупно нарежьте. На сливочном масле обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте куриную печень и влейте вино. Готовьте около 8-10 минут, чтобы выпарился алкоголь.

Взбейте печень и лук блендером до гладкости. Верните обратно в сковороду, влейте немного куриного бульона и уварите до достижения желаемой консистенции. Посолите и поперчите. Хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сковороде без добавления масла. По желанию натрите долькой чеснока и подавайте вместе с паштетом.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь