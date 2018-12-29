На этой предпраздничной неделе у нас было кучу новостей и материалов для вас, а потому обзор получился чуть больше, чем обычно. Но мы уверены – вы его осилите.

Рубль обвалили. Нацбанк свое решение никак не обосновывает, но мы и без них понимаем – зачем. Новый год, мигранты высылают деньги своим семьям. Почему бы на них не заработать пару-тройку миллионов? И правда – почему бы нет, отчитываться-то за свои действия все равно особо не перед кем…

Таджикские женщины рулят в корпоративном секторе. А вы как хотели? Мы – женщины и мы можем!

Предприниматели-производственники могут радоваться, Эмомали Рахмон предложил запретить все виды проверок деятельности производственного предпринимательства со стороны надзорных, разрешительных и правоохранительных органов.

Мораторий примут однозначно, а потому скоро можете смело посылать всех к черту. От коррупционеров вас это ни разу не спасет, да и от проверок, возможно, тоже. Но посылать все равно можете :)

И еще одно реально очень хорошее решение – глава государства предложил освободить от НДС и таможенной пошлины ввоз сырья для тех же производственников. Этого решения ждали давно, только подумайте, у нас в стране, по большому счету, свое сырье есть только для тех, кто производит цемент и алюминий…

Мы первый раз сделали анимационный мультфильм. На серьезную тему – о том, как работают бесплатные юристы. Делали долго и много раз переделывали, ну, нет у нас еще такого опыта. Надеемся, вы оцените.

«Представьте, человек попадает в аварию, его везут в больницу, а там недобросовестный медицинский работник предоставляет список лекарств и просит принести их, вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь. Разве это по-человечески?» – задался вопросом Эмомали Рахмон.

Президент много чего еще говорил на этой неделе, но все можно выразить одной его золотой фразой: «власть в стране принадлежит народу, поэтому каждый из нас – руководителей всех государственных структур и органов и все госслужащие должны верно служить народу, а не народ нам».

Власти хотят перевести все предприятия на безналичный расчёт. Идея хороша, но выполнима ли? Бизнес будет сопротивляться до последнего.

Сразу же после начисления зарплат и пенсий большинство граждан выстраиваются в очереди, чтобы обналичить все свои деньги.

Таджикистан попал в девятку стран с самой высокой налоговой нагрузкой. Тут, как говорится, всё, no comments.

Действительно ли трудовая миграция – зона повышенного риска для вербовки в ряды Исламского государства? Что из этого правда, а что вымыслы? В этом вопросе пробует разобраться замдиректора центра исламоведения, Рустам Азизи.

Национальность, закатанная в стены и пионерский галстук, превращающийся в хиджаб: как живет современное искусство в Таджикистане?

Если таджикские сироты после интерната не могут поступить в какой-нибудь колледж или профтехучилище (в вузы им дорога и вовсе заказана), они просто остаются на улице. В буквально смысле этого слова. Это актуальное интервью о том, как в Таджикистане живут выпускники интернатов.

Горнодобывающие компании Таджикистана должны будут раскрывать личности своих владельцев. Вот с нового года и начнем их спрашивать. Ждите сенсаций. Ну, наверное…

Впервые в истории Центральной Азии 400 машин выстроились в огромную авто-ёлку. Создали ее участники сообщества «Водители Намангана». Получилось круто!

А тут история о том, как украденные в Германии дорогие автомобили оказываются на улицах Таджикистана.

Если у вас нету дома. Ну, ли скоро не будет. Здесь всё, что надо знать владельцу сносимого жилья, чтобы отстоять свои права перед застройщиком.

Оказтся можно было?.. Минобразования вдруг ни с того ни с сего заявило, что отмечать Новый год в школах все эти годы можно было. Вообще, нужно сказать, Минобрнауки нас в последнее время балует, каникулы зимние вот вернули. Интересно, кто на них так положительно влияет?

Уходят лучшие из лучших. В этом году мы потеряли гигантов таджикской литературы и кино.

Коллаж Asia-Plus

Как мы поймали первый и, возможно, последний в этом году снег у главной ёлки в Душанбе. Смотрите внимательно, мы для вас мёрзли целых 4 часа :)

В холода очень важно помнить и о наших братьях меньших. И у вас представится такая возможность на первом благотворительном концерте в поддержку приюта для животных.

А это 12 образов от наших дизайнеров, которыми вы можете вдохновиться при создании новогоднего образа.

Федерация футбола Таджикистана назвала лучших в 2018 году.

Эхсони Панчшанбе Фото: ФФТ

А тут мы собрали пять самых необычных подарков, которые когда-либо дарил наш президент.

И на десерт - в Хатлоне вырастили первую зимнюю клубнику Таджикистана. Мы в редакции клубничку уже попробовали, спасибо жителю Кумсангира Абдугаффору Курбонову!

Ну и нам осталось поздравить всех жителей страны и всех всех кто нас читает с наступающим Новым годом! Пусть всё у вас клубнично!