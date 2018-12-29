На этой карте мы указали месторасположение практически всех запасов полезных ископаемых, которые есть в нашей республике.
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