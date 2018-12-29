В Таджикистане в настоящее время проживает 71 тысяча сирот. В то же время в стране немало бездетных семей, готовых усыновить их.

Юристы компании «Химоя» рассказали, как решить этот хлопотный вопрос.

В отношении каких детей допускается усыновление?

1. Усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей.

Кто имеет право быть усыновителем?

1. Усыновителями могут быть совершеннолетние граждане Таджикистана, за исключением следующих лиц;

- лиц, не имеющих определенного места жительства;

- имеющих судимость за умышленное преступление на момент усыновления;

- в отношении которых судом приняты принудительные меры медицинского характера за совершение преступления.

- признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

- супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

- лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

- отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей;

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.

2. Положения первой части не применяются в отношении отчима и мачехи.

3. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.

Какая разница в возрасте должна быть между усыновителем и усыновленным?

1. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновленным ребенком должна быть не менее семнадцати лет.

2. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте не требуется.

Куда обратиться для усыновления детей?

1.Лица, желающие усыновить детей, могут обратиться с заявлением в органы опеки и попечительства (Комиссии по правам ребёнка местных, исполнительных органов власти).

2. После поступления заявления о желании усыновить, органы опеки и попечительства незамедлительно вносят кандидата на усыновление в специальный список лиц, желающих усыновить ребенка, и в течение трех дней организуют с ними работу.

3. Постановка в очередь лиц, желающих усыновить детей, обязательна. В исключительных случаях (усыновление ребёнком со стороны супруги отца или матери, близких родственников и т.д.), когда заявление подается в суд об усыновлении конкретного ребенка, органы опеки и попечительства в установленном порядке разрешают усыновление без очереди, если это отвечает интересам ребёнка.

Какой орган производит официальное усыновление ребенка?

1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с участием органов опеки и попечительства и прокурора.

2. Граждане Таджикистана подают заявление об усыновлении по своему выбору в суд по месту жительства (нахождения) усыновляемого или по месту своего жительства.

3. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают с момента вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения.

Какие документы нужно собрать до подачи заявления в суд?

Справки:

- ВКК из поликлиники по месту жительства;

- из туберкулезного диспансера;

- из наркологического диспансера;

- из психоневрологического диспансера;

- из диспансера кожных и венерологических заболеваний;

- по месту жительства с указанием количества людей в семье.

Также нужно предоставить:

- Технический паспорт и договор купли-продажи жилища;

- Заключение комиссии по правам ребенка по месту жительства об уровне жизни семьи;

- Расписку членов семьи с согласием на усыновление ребенка;

- При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста семнадцати лет, необходимо также согласие их родителей, опекунов, попечителей, а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) - согласие органа опеки и попечительства.

- Справку с работы с указанием заработной платы;

- Характеристику с места работы или домкома;

- Справку из МВД об отсутствии судимости;

- Паспорт (оригинал и копия);

- Свидетельство о браке (оригинал и копия);

- Биографию;

- Заявление на имя председателя комиссии по правам ребенка при Хукумате города/района по месту жительства.

Какие обязательства возложены на органы опеки?

До рассмотрения судом заявления об усыновлении органы опеки и попечительства обязаны произвести обследование условий жизни лица, желающего усыновить ребенка. Выяснить, отвечает ли усыновление интересам ребенка, не имеется ли препятствий для усыновления, а также выявить отношение ребенка к усыновителю и его на усыновление и представить суду свое заключение о возможности усыновления.

Органы опеки и попечительства обязаны представлять сведения о состоянии здоровья ребенка лицу, усыновляющему его.

В каких случаях возможно усыновление без согласия родителей?

Не требуется согласие родителей ребенка на усыновление в случаях, если они:

- неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;

- признаны судом недееспособными;

- лишены судом родительских прав;

- по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.

Нужно ли мнение усыновляемого ребенка на усыновление?

1. Для усыновления ребенка, достигшего десяти лет, необходимо его мнение.

2. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление в порядке исключения может быть произведено без учета мнения усыновляемого ребенка.

Можно ли изменить имя, фамилию и отчество усыновленного ребенка?

1. За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия.

2. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваивается фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отчество усыновленного ребенка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновленного ребенка.

4. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных в Семейном Кодексе РТ.

Какие правовые последствия имеет усыновление ребенка?

1. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.

2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям и родственникам.

3.Ребенок, имеющий к моменту усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

Как охраняется тайна усыновления ребенка?

1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом. Судьи, вынесшие решение об усыновлении, или должностные лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка.

2. Указанные лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

3. Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителей могут быть изменены дата и место рождения усыновленного ребенка.

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении грудного ребенка (в возрасте до одного года), но не более чем на три месяца.

4. По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка.

За что может быть отменено усыновление ребенка?

1. Усыновление ребёнка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них родительских обязанностей, злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленными детьми, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией.

2. Суд вправе отменить усыновление и по другим основаниям, исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.

3. Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявления требования об его отмене усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также его родителей, если они живы, не лишены родительских прав и не признаны судом недееспособными.

Кто имеет право требовать отмены усыновления ребенка?

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают кровные родители усыновленного, усыновители (один из них), усыновленные дети, достигшие возраста четырнадцати лет, орган опеки и попечительства, а также прокурор.

Какие последствия имеет отмена усыновления ребенка?

1. При отмене усыновления ребенок по решению суда передается родителям. При отсутствии родителей, а также, если передача ребенка родителям противоречит его интересам, ребенок передается на обучение и воспитание в органы опеки и попечительства.

2. Суд, исходя из интересов ребенка, вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка.

В каких случаях усыновление может быть признано недействительным?

В случаях, если:

- решение об усыновлении было основано на подложных документах;

- усыновление являлось фиктивным;

- был усыновлен совершеннолетний;

- усыновителем было лицо, не отвечающее требованиям усыновления.

Партнером проекта «Мой ребенок» является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ.

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