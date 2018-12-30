Мы собрали для вас интервью, в которых респонденты рассказывали о своей работе, высказывали свою точку зрения и, самое главное, были искренними, чем сумели покорить и журналистов, и нашу аудиторию.

Марифат Давлатова, художница

К тому времени, как мы встретились с Марифат – художницей, чьи картины с обнаженными женщинами были выставлены этой осенью в гостинице Серена, о ней уже судачил весь Facebook: комментаторы сыпали проклятия, в которых тонули слабые попытки сторонников защитить её. Это нелегкое испытание даже для взрослого человека, а к нам на интервью пришла совсем еще девочка, которая при этом держалась так искренне и стойко, что дух захватывало. И перед публикацией этот текст Марифат видела, но не дополняла и не правила, так что здесь – весь разговор именно такой, каким он был в реальности.

Рустам Азизи, заместитель директора Центра исламоведения

После того, как в июле произошел теракт в Дангаре, ответственность за происшествие взяла на себя ИГИЛ, а по официальной версии это было сделано силами ПИВ, даже вроде бы независимые эксперты стали избегать общаться с прессой на эту тему, не говоря уже об официальных представителях. В это время мы и познакомились с Рустамом Азизи, заместителем директора Центра исламоведения, который сумел ответить на все интересующие нас вопросы и внятно объяснить ситуацию.

И, пожалуй, его интервью еще долго будет актуальным.

Хуршед Кунгуратов, главный психиатр Таджикистана

Пожалуй, впервые проявление домашнего насилия в таджикских семьях или сексуальные домогательства к женщинам на улицах в этом интервью было списано не на традиции или «сама виновата», а на расстройства психического характера у абьюзера. И рассказал об этом главный психиатр Таджикистана Хуршед Кунгуратов, который кстати также к его чести – во время согласования текста перед публикацией не изменил в этом интервью ничего.

Юлия Петрова, активистка движения «Философия и феминизм по-таджикски»

Этот год у нас вообще богат на ярких респонденток и Юлия определенно одна из них. Шутка ли – она организатор феминистского движения в Таджикистане – в стране, в которой даже женщины зачастую считают слово феминистка практически оскорблением. Тем не менее Юля не отчаивается и просто рассказывает всем желающим о том, что собой представляем современный феминизм, каким он бывает и зачем он нужен.

На все эти вопросы она и ответила нам в этом интервью.

Ханифа Баротова, женщина, которая спасает животных

Ханифа Баротова продала своё имущество и украшения, чтобы организовать в своём частном доме небольшой приют для бездомных кошек и собак. Она собирает их покалеченных, голодных и абсолютно никому ненужных, а потом кормит, выхаживает и искренне объясняет причину своей деятельности тем, что если не она и еще пара таких же активистов, то кто будет помогать животным в нашей стране?

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