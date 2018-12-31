На строительство пограничного поста «Ходжа Аъло» и контрольно-пропускного пункта «Сурх» в Исфаринском направлении госграницы Таджикистана с Кыргызстаном потрачено 7 миллионов 200 тыс. сомони, сообщает пресс-служба главы Согдийской области.

На погранпосту «Ходжа Аъло» построены казарма для солдат, жилые дома для офицеров, баня, столовая.

Глава Согда Раджаббой Ахмадзода призвал пограничников верой и правдой служить Родине.

Он заявил, что правительство Таджикистана уделяет особое внимание улучшению условий быта и службы солдат и офицеров национальной армии.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь