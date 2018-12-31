Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в городе Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва ранним утром 31 декабря. Повреждены 48 квартир, где жили 110 человек. В том числе, и граждане Таджикистана.

Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске Челябинской области является утечка бытового газа, других версий нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сначала обрушились три верхних этажа подъезда, а потом упал и весь стояк. Под завалами могут находиться люди.

К спасательным работам привлекли почти 200 спасателей и более 50 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Магнитогорск, а главе Минздрава — принять все меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

© Пресс-служба губернатора Челябинской области

Взорвавшийся дом был построен в 1973 году. В нем более 600 квартир, а в разрушенном подъезде было прописано 110 человек.

В этом подъезде, как стало известно "АП", проживали и две таджикские семьи. Одной из них из восьми человек удалось спасись, а вот о судьбе второй семьи пока ничего неизвестно, сообщили нам сотечественники из Магнитогорске.

Между тем, как передает ТАСС, количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области возросло до трех человек, сообщает в понедельник Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС. "По состоянию на 09:50 (07:50 мск) из-под завалов извлечено шесть человек: трое погибло, трое травмировано в т. ч. один ребенок", - говорится в сообщении.

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