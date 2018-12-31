Независимая избирательная комиссия Афганистана объявила о переносе президентских выборов на 20 июля 2019 года, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на председателя комиссии Гулу Джана Абдула Бади Саяда.

По словам председателя комиссии, перенос выборов связан с проблемами, возникшими на парламентских выборах в октябре. Кроме того отмечается, что отсрочка связана с подготовкой переговоров по мирному соглашению с представителями радикального движения "Талибан".

Заместитель представителя президента Афганистана Шах Хуссейн Муртазафи в свою очередь сообщил, что правительство страны согласилось с новой датой проведения выборов.

Выборы президента в Афганистане проводятся раз в 5 лет.

Регистрация участников президентских выборов началась 22 декабря, но пока ни один из возможных претендентов не оформил свою кандидатуру, сообщили в избиркоме.



Ситуация с безопасностью в этой стране ухудшается. Когда в октябре после трех лет отсрочки там состоялись выборы в нижнюю палату парламента, в некоторых штатах прозвучали многочисленные обвинения в допущенных на них нарушениях. Результаты выборов в этих штатах оглашены не были.



Мирные переговоры между правительством США, которое разместило свои силы в Афганистане, и антиправительственными боевиками Талибан продолжаются, начиная с июля.



По словам обозревателей, перенос выборов президента на более поздний срок говорит о решении правительства Афганистана пронаблюдать за тем, к каким результатам приведут эти переговоры.

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