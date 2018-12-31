Дорогие соотечественники! Мы спешим поздравить вас с Новым годом и пожелать здоровья, материального благополучия, успехов и свершений в наступившем году!

Желаем, чтобы в ваших семьях всегда царил мир и покой, в ваших домах всегда горел свет, было тепло и уютно, а дастархан всегда был полон!

Спасибо, что были с нами в уходящем году! Надеемся, что останетесь с нами и в наступающем!

Пусть следующий год для вас будет годом удачи, сбывшихся желаний и светлых надежд! С Новым годом!

С уважением к каждому из вас, коллектив медиа-группы "Азия-Плюс".