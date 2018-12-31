Дорогие соотечественники! Мы спешим поздравить вас с Новым годом и пожелать здоровья, материального благополучия, успехов и свершений в наступившем году!
Желаем, чтобы в ваших семьях всегда царил мир и покой, в ваших домах всегда горел свет, было тепло и уютно, а дастархан всегда был полон!
Спасибо, что были с нами в уходящем году! Надеемся, что останетесь с нами и в наступающем!
Пусть следующий год для вас будет годом удачи, сбывшихся желаний и светлых надежд! С Новым годом!
С уважением к каждому из вас, коллектив медиа-группы "Азия-Плюс".
Каким был 2018 год в Таджикистане? (ТЕСТ)
Дождь вместо снега. В Таджикистане Новый год встретят ливнями
Таджикистан приступил к экспорту собираемых в стране белорусских тракторов
События 2018 года, изменившие нашу жизнь
Из Бохтара в Шереметьево. Российская Nordwind Airlines приступила к полетам в Таджикистан
Выборы президента Афганистана отложили на 3 месяца
Наступающий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Как доллар и рубль повлияли на жизнь таджикистанцев в 2018 году
В Магнитогорске при взрыве газа рухнуло полдома. Там жили и таджики
Tcell подарил новогодний праздник детям из 9 детских учреждений по всему Таджикистану
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста