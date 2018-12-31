В прошлом, 2018 году, в Таджикистане был запущен Рогун, мы стали ездить в Узбекистан без виз, в Душанбе появилось сразу несколько новых парков, а еще нас стало 9 миллионов! Все эти и другие события остались в нашей памяти, а еще они будут храниться на фотографиях.

Предлагаем вам посмотреть на самые яркие снимки и вспомнить весь прошлый год.

Очередь из желающих переселиться в Россию

В самом начале года в Душанбе возле здания представительства МВД России по вопросам миграции произошли беспорядки, так что милиция была вынуждена разогнать бушевавшую толпу и провести разъяснительные работы.

соцсети

Кубок чемпионата мира по футболу в Душанбе

5 февраля в Таджикистан впервые в истории в рамках акции «Трофи Тур» доставили оригинальный Кубок чемпионата мира по футболу.

Пресс-служба ФФТ

Визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан

9 марта – в Душанбе с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, его встретил лично Эмомали Рахмон. По итогам его визита было подписано 27 двухсторонних соглашений, и самое главное между Таджикистаном и Узбекистаном были отменены визы.

Фото: пресс-служба президента РТ

Таджикистанцы и узбекистанцы начали ездить друг к другу без виз

16 марта согласно поручению Шавката Мирзиёева, граждан Таджикистана стали пропускать в Узбекистан без визы сроком до 30 дней; через три дня Таджикистан ратифицировал соглашение с Узбекистаном «О порядке пребывания граждан двух стран на территории друг друга». Граждане наших стран встретили Навруз друг у друга в гостях.

Фото: Негматулло Мирсаидов

Фарзона Салимова, спасавшего людей в ТЦ «Зимняя вишня», наградили орденом

31 марта следственный комитет России наградил уроженца Таджикистана Фарзона Салимова, который рискуя жизнью спас десятки человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Фото: Следственный комитет РФ

В Душанбе прошел фестиваль воздушных змеев

В Душанбе у водопада в парке «Наврузгох» прошел Первый фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе». Мероприятие проводится в честь Дня города Душанбе. Организатором праздника при поддержке душанбинской администрации выступает медиа-группа «Азия-Плюс» в партнерстве с компанией «Оби зулол/RC-cola».

Asia-Plus

Скончался Бозор Собир

Первого мая в США после продолжительной болезни на 79 году жизни скончался поэт Бозор Собир. Его похоронили только 14 мая в Душанбе на кладбище в Лучобе, рядом с могилой Лоика Шерали.

Asia-Plus

В Худжанд прибыл первый рейсовый автобус из Ташкента

В мае в Худжанд прибыл первый рейсовый автобус из Ташкента, таким образом, закончился 26-летний перерыв автобусного пассажирского сообщения между нашими странами.

Asia-Plus

Скончался Мумин Каноат

Увы, в прошлом году мы потеряли очень многих выдающихся людей: страна только отходила от смерти Бозора Собира, как лишилась Мумина Каноата. Поэт скончался 15 мая в Душанбе, ему не хватило всего два дня до 86-летия. Он был похоронен 19 мая на кладбище в Лучобе, рядом с Бозором Собиром.

Радио Озоди

Нас стало 9 миллионов

26 мая – В Таджикистане появился на свет 9-миллионный житель страны - им стала девочка, которая появилась на свет в столичном роддоме №1. Президент поручил мэру Душанбе выделить семье новую квартиру, после выписки малышка с семьей въехала в новую квартиру в центре Душанбе.

Радио Озоди

Жительница Таджикистана родила четверню

И на следующий день после рождения девятимиллионной малышки, 22-летняя жительница города Бохтар, студентка ТГМУ Зарина Неъматова родила четверню - трех девочек и мальчика.

Радио "Озоди"

Скончался академик Рахим Масов

Таджикский ученый, доктор исторических наук, академик Академии наук Таджикистана, директор Национального музея древностей Таджикистана Рахим Масов скончался 21 июня. Причиной смерти стал инсульт.

Радио "Озоди"

В Душанбе открылся обновленный Детский парк

В начале июля Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатации обновленного столичного «Детского парка» в районе Исмоили Сомони.

Фото: пресс-служба президента РТ

В Серпухове была убита пятилетняя Хувайдо Тиллозода

23 июля в Таджикистан пришла страшная новость: пятилетняя девочка Хувайдо Тиллозода была найдена убитой в городе Серпухове Московской области. По подозрению в совершении убийства, а также изнасилования был задержан 28-летний сосед семьи ребенка. Тело девочки позже было доставлено на родину, следствие по этому делу все еще продолжается.

МК

Теракт в Дангаре

29 июля четверо иностранных туристов, которые путешествовали по Таджикистану на велосипедах, погибли в результате наезда на них автомобиля. Это событие шокировало всю страну.

Соцсети

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Дангаре

Через два дня после трагедии террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане и позже опубликовала видео террористов, дающих присягу группировке.

соцсети

Сим-карты решили продавать по 250 сомони

В середине августа в Таджикистане объявили об установлении платы за сим-карты таджикских мобильных компаний в размере 250 сомони ($26), в Душанбе у офисов мобильных операторов стали собираться огромные очереди из-за введения оплаты на сим-карты. Скоро президент отменил решение Службы связи установить цену за сим-карту в 250 сомони.

Asia-Plus

Визит Эмомали Рахмона в Узбекистан

17 августа начался госвизит Эмомали Рахмона в Узбекистан: в Ташкенте по итогам переговоров с Шавкатом Мирзиёевым было подписано 27 соглашений.

Фото: пресс-служба президента УР

Эмомали Рахмон у могилы Ислама Каримова

В рамках своего визита Эмомали Рахмон побывал в Самарканде и помолился на могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Фото: пресс-служба президента УР

В Душанбе впервые показали шоу на воде

В сентябре впервые в Таджикистане в честь 27-й годовщины независимости в Душанбе показали Flyboard show (на Молодежном озере и на озере в парке Национального флага).

Asia-Plus

Парад в Хороге

В ходе рабочего визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ГБАО в Хороге прошел военный парад, в котором приняли участие солдаты и офицеры местного гарнизона.

Фото: пресс-служба президента РТ

В Таджикистане открылась Кембриджская академия

20 сентября президент Эмомали Рахмон дал старт работе негосударственного общеобразовательного учреждения «Cambridge Worldwide Academy Tajikistan» (Академия Кембриджа). Президента сопровождал мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Фото: пресс-служба президента РТ

Скончался Марат Орипов

29 октября мы потеряли народного артиста Таджикистана, киноактера и режиссера фильмов, ставшего гордостью таджикского кинематографа, Марата Арипова.

Фото: Радио «Озоди»

Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС

6 ноября 2018 года, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, нажав на кнопку, запустил первый агрегат Рогунской ГЭС.

Фото: пресс-служба президента РТ

В Душанбе зажгла свои огни новогодняя ёлка

В прошлом году Душанбе первым в ЦА установил новогоднюю ёлку: к 10 декабря, как и поручал мэр города, работа над установкой самой высокой за всю историю страны (28 метров) ёлкой была закончена.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь