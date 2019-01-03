Ҳамватанони азиз! Бо беҳтарин таманниёт ва орзуҳои нек, ҳар яки Шуморо бо фарорасии Соли нави мелодӣ табрик намуда, бароятон саломатӣ ва иқболи нек орзумандем.

Бигзор хонадони Шумо ободу осуда, рӯзгоратон пурфайз ва дастхонатон пур аз нозу неъмат бошад.

Сипосгузорем, ки соли сипаригардида бо мо будед! Умедворем, ки соли оянда низ бо мо хоҳед монд!

Таманно дорем, ки соли 2019 барои Шумо соли бобарор ва амалишавии тамоми орзуҳои некатон гардад.

Бо эҳтироми бепоён, ҳайъати кормандони гуруҳи расонаҳои “Азия-Плюс”.