Под конец года мы решили сделать подборку таджикских фильмов, которые вышли в прокат в 2018 году и были хорошо приняты зрителями.

Итак, начнем с ленты, которая покорила жюри нескольких международных кинофестивалей - короткометражки Анисы Сабири "Нолаи танбур" ("Плач танбура").

В основе 25-минутного фильма - психологическая драма, повествующая о трагедии таджикской семьи в начале 90-х. Фильм основан на реальной истории жителя Душанбе в годы гражданской войны в Таджикистане. Детство подростка разрушила гражданская война. Пока семья ожидает возвращения отца с работы, юноша пытается вынести на себе растущее напряжение в семье, голод, собственные страхи…

Фильм "Нодлаи танбур" был показан в столичном кинотеатре "Кайхон" с 15 до 19 декабря.

«Сайёра ранг иваз мекунад» («Планета меняет цвет»)

Фильм снят молодым таджикским режиссером Мухиддином Музаффаром в жанре мелодрамы и триллера на киностудии "Сугдинамо". Съемки проходили в городе Худжанде и в районе Деваштич при поддержке исполнительного органа государственной власти Согдийской области. Фильм посвящен теме воспитания и обучения детей.

Главная героиня Сайёра живёт очень скромно с матерью и сестрёнками. Хуршед и Сайёра любят друг друга и у них большие планы на будущее, но им мешает Мурод. Вдруг Сайёра становится убийцей…

Фильм показали с 15 по 19 ноября в кинотеатре "Кайхон".

"Хушдоманҳо ва ё ман на манам" («Свекрови или я не я»)

Фильм рассказывает о взаимоотношении невестки и свекрови. Фильм показывает боль, страдание и радостные моменты взаимоотношений свекровей с невестками. В главных ролях снялись Нисо Мухаммадджонова, Зулфия Содикова, Ташриф Халилов, Зарнигор Хусайнова, Пайрав Муллоев, Лутфулло Давлатзода и Нуриддин Насриддинов.

Герои фильма - две свекрови: одна хорошая, заботливая, а другая - грубая и требовательная. Несчастный случай меняет жизнь двух семей. После аварии характер свекровей меняется, и требовательная свекровь попадает к непослушным невесткам, а хорошая свекровь попадает к невесткам, которые выполнят все её поручения.

Фильм был показан с 12 до 16 ноября в кинотеатре "Навруз".

«Домоди замонави» (Современный жених)

Фильм от создателей «Аруси замонави», который вышел в прокат в прошлом году, был снят режиссером Набиджоном Пирматовым на студии «Замонави медиа». Продюсер фильма Зулола Нарзикулова.

Главный герой учится за границей. Постоянные гулянки, прогулы в учебе, пустая трата денег заставляет родителей проучить сына, отправив его на родину. Он встречает девушку традиционных устоев, скромную и порядочную…

Премьера фильма прошла 4 и 5 марта в здании в Государственной филармонии Таджикистана имени Акашарифа Джураева.

«Кин» («Месть»)

В 2018 году зрителям показали вторую часть фильма «Месть» от режиссера Музаффара Шодиева. Фильм был снят студией «Панчшер медиа». Автор сценария и режиссёр Саидмурод Одинаев.

Фильм рассказывает о месте молодёжи в современном обществе. Фильм был переведён на русский язык.

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