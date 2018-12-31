АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- С Новым годом! Важных мероприятий на эти дни не запланировано.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ЯНВАРЯ
1925 – В составе Таджикской АССР Указом ЦИК СССР образована Горно-Бадахшанская область.
1992 – Начались первые занятия в Таджикском высшем военном колледже, ныне Военный институт Министерства Обороны РТ.
2010 – В Ванджском районе произошло разрушительное землетрясение.
2012 - В Душанбе скончался молодой человек, получивший смертельные ранения вечером 31 декабря, когда решил поздравить своих родственников с наступающим Новым годом, переодевшись в костюм Деда Мороза.
2017 - В Душанбе в результате поножовщины между школьниками убиты два подростка.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ЯНВАРЯ
1940 – родилась Народная артистка РТ, главный балетмейстер театра оперы и балета Сталина Азаматова.
1942 – Родилась певица, Народная артистка Таджикистана Нукра Рахматова.
1946 – Родился поэт Доро Наджот.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -1+4.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 8-13 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, днем 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.
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