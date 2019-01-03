В завалах обрушившегося в результате взрыва дома в Магнитогорске продолжаются поиски пострадавших, в том числе и граждан Таджикистана, сообщил «АП» источник в Минтруда республики.

По его словам, жилец обрушившегося дома, 26-летний житель района Кушониён Хатлонской области Таджикистана Шухрат Улфатов был найден под обломками, он госпитализирован, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Судьба его жены Раджабмо Исоевой и детей – 6-ти, 4-х и 3-х лет остается неизвестной.

Шестеро членов семьи уроженца Таджикистана Махмадрозика Самиева пока считаются без вести пропавшими.

Количество погибших в обрушении подъезда в Магнитогорске по состоянию на утро 2 января возросло до 9 человек.

Среди госпитализированных и 11-месячный мальчик Ваня, которого нашли под завалами дома спустя сутки после взрыва.

Из-за тяжелого состояния раненого ребёнка перевезли в Москву.

Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области во вторник сообщила, что 36 человек пока числятся пропавшими без вести.

Рано утром в понедельник жители Магнитогорска по адресу ул. Карла Маркса, 164/2 услышали хлопок. По предварительной версии произошел взрыв бытового газа. Затем обрушился один из 12 подъездов – рухнули перекрытия между третьим и 10 этажами. Повреждения получили 48 квартир.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что слышали крики, просьбы о помощи. Из-за раннего времени многие, кто оказался под руинами, во время взрыва спали. Также сообщается, что некоторые жители буквально выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют группировки специализированной пожарно-спасательной части, Уральского учебного спасательного центра, а также кинологи. К месту происшествия привезли тепловые пушки: ночью в городе было -20 градусов, ближайшей ночью, согласно прогнозу, может похолодать до минус 27.

В Магнитогорске 2 января объявлен днем траура.

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