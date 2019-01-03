В Таджикистане завершился конкурс на звание Лучшего учителя 2018 года, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

По итогам конкурса, в котором принимали участие пять претендентов из всех регионов республики, звание Лучшего учителя года было присуждено учителю истории столичной гимназии №74 Дилбар Шоевой.

Победительнице вручили ценные призы и 4 тысячи сомони — денежное вознаграждение, учрежденное Минобразования и Комитетом профсоюзов работников образования.

Шоева наряду с другими участниками конкурса стала «Отличником образования и науки Таджикистана».

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