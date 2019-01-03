Семья первого гендиректора авиакомпании «Точикистон» и генерального директора первой в Таджикистане частной авиакомпании «Somon Air» Мирзо Мастонгулова столкнулась с проблемами из-за сноса их дома в центре Душанбе.

Власти Душанбе в рамках реализации Генплана столицы приступили к сносу трех двухэтажных домов в центре столицы по улице Бофанда, рядом с «Международной школой», более известной в народе, как бывший «Турецкий лицей».

Большинство жителей домов, выбрав один из предложенных вариантов застройщика, переехали на новое место жительства, но семья известного пилота гражданской авиации Таджикистана не согласна и продолжает настаивать на предоставлении равноценного жилья, сообщает ОО «Независимый центр по защите прав человека»

Официальное решение

25 мая 2018 года столичная мэрия в рамках Генплана столицы дала разрешение компании «Чахон Техтаъминот» на строительство нового дома на месте двухэтажных домов № 3, 5 и 7 и частного дома №7 А по улице Бофанда.

Решение №378, подписанное председателем города, дает право ООО «Чахон Техтаъминот» построить на месте этих домов многоквартирные высотные жилые дома с размещением на первом и втором этажах центров торговли и услуг, а также подземной парковки для автотранспорта.

Вторым пунктом этого Постановления предусматривается, что ООО «Чахон Техтаъминот» обязано для защиты прав собственников и обеспечения социальной справедливости компенсировать вред, причиняемый собственникам жилья сносом жилого дома, получить согласие собственников квартир на обеспечение их арендным временным жильем, а также оформить договора передачи прав собственности на квартиры в новостройке в органах государственного нотариата.

Семья Мастонгуловых защищает свои законные права

Место нового строительства уже обнесено высоким зеленым забором. Демонтированы все двери и рамы, во дворе строители разбирают теплотрассу и готовят место для будущей стройплощадки. Здесь будет построен восемнадцатиэтажный многофункциональный жилой комплекс.

Строители говорят, что ждут выселения одной семьи, которая пока не заключила договор с руководителями фирмы.

«Все жители заключили договора на различных условиях, кроме одной семьи. У семьи Арбобовой двухкомнатная квартира в 54 кв/м. Ей было предложено три варианта. Первый: предоставление квартиры в новом доме - 137 кв/м с капитальным ремонтом. Второй вариант - выкуп квартиры по цене 1000$ за один кв/м и третий вариант - выплата компенсации за съем временного жилья - 2200 сомони, увеличение площади ее квартиры до 100 кв/м., отделка новой квартиры с монтажом окон, дверей, установкой ламинита, сантехники, электропроводки и прочего. Мы обратились к риелторам, которые предложили несколько вариантов, но ни один из них Арбобова не приняла. В настоящее время мы обратились в прокурору района Шохмансур в отношении жителей дома, препятствующих началу строительных работ», - говорит менеджер проекта Рустам Ходжиев.

В организации сообщили, что в июне этого года тридцать два жителя этих домов по улице Бофанда обратились с коллективной жалобой на имя председателя района Шохмансур Низома Хакимзода и копиями обращений на имя первого зампреда хукумата города Душанбе Махмадсаида Зувайдзода, в столичное Главное управление архитектуры и строительства и к директору ООО «Чахон Техтаъминот». В своем обращении жители указывали на неприемлемость предложенных фирмой-застройщиком условий.

«Большая часть жителей дома не была согласна с условиями, которые предлагает компания-застройщик. Изначально было много неточностей в предоставленных документах. В течение полугода владельцы большинства квартир на различных условиях согласились с предложенными условиями. Моя семья осталась в доме, который постепенно продолжают разбирать, и поэтому я обратились за помощью в ОО «Независимый центр по защите прав человека» для содействия по поводу обращения в госорганы, - говорит Зарема Арбобова, дочь ветерана гражданской авиации Мирзо Мастонгулова.

В ОО «Независимый центр по защите прав человека» ей был предоставлен адвокат для защиты ее прав и интересов.

Дело дошло до суда

По словам Арбобовой, у жителей до сих пор нет никакой информации о фирме, кроме названия.

«Нам неизвестно, какой опыт работы имеет компания, насколько она обеспечена в финансовом плане и, главное, надежна ли. Предложенная компанией-застройщиком цена по договору купли-продажи квартир - 600$ за 1 кв.м - не соответствует рыночной цене благоустроенных квартир в центре города. Позднее представители застройщика повысили цену до $1 тыс. за кв/м. Мы требуем с учетом расходов на благоустройство квартиры выплатить нам 13050 сомони ($1380) за 1 кв/м. Мы согласны на переезд в уже готовую квартиру в нашем же районе, потому что с нами живет престарелая больная мама. Она инвалид 1-й группы, которой нужен постоянный уход, и у нас нет возможности переезда на съемное жилье на время строительства. Предложенные застройщиком варианты, это «коробки» без ремонта, на что мы категорически не согласны. Застройщик предлагает нам квартиры выше 5-го этажа, но мы изначально требуем равноценную квартиру на нижних этажах новостроек», - говорит Арбобова.

Шоира Давлатова, директор ОО «Независимый центр по защите прав человека», отметила, что согласно нормам Жилищного Кодекса Республики Таджикистан, снос жилого помещения, осуществляется только после предоставления выселяемым гражданам равноценного жилого помещения. Если при этом окажется, что стоимость предоставляемого жилого помещения выше стоимости сносимого дома (квартиры), то разница в их стоимости с собственника не взыскивается (ст. 64 и 118 ЖК РТ).

В свою очередь, Зарема Арбобова на днях обратилась с исковым заявлением в суд района Шохмансур о невыполнении ООО «Чахон Техтаъминот» части второй Решения председателя города Душанбе, которая соответствует международным стандартам права на достаточное жилище…

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