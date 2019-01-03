Рейс 7J 630 Москва-Душанбе авиакомпании Tajik Аir из аэропорта Домодедово отменен и перенесен аж на четыре дня, сообщают пользователи социальных сетей.

Рейс должен был вылететь сегодня в 23:10 из аэропорта Домодедово в Душанбе, но его перенесли на 6 января. По словам пассажиров, авиакомпания не уведомила аэропорт Домодедово о переносе рейса.

Пользователь Facebook Bakht Ovar – один из пассажиров этого рейса - написал, что в аэропорту ему посоветовали обратиться в авиакомпанию.

«Только что позвонил в аэропорт Домодедово, диспетчер действительно подтвердил, на сегодня рейс отменен, когда будет рейс авиакомпания должна сообщить»,- пишет Бахтовар.

Онлайн табло Домодедово также сообщает об отмене рейса.

Как сообщается на онлайн табло аэропорта Домодедово, также отменён рейс 7J 627, который должен был вылетать 3 января в 21:40.

В авиакомпании не стали комментировать отмену рейса 7J 630 Москва-Душанбе, но сообщили, что временно приостанавливают действующие рейсы по некоторым направлениям из-за изменения в расписании рейсов.

«Авиакомпания вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019 года в связи с коммерческими причинами (нерентабельность некоторых рейсов). Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы в самое ближайшее время все рейсы были возобновлены»,- сообщает пресс-служба авиакомпании.

О каких рейсах идет речь, пресс-служба не сообщает.

Компания также просит «не раскачивать ситуацию».

«Компания приносит извинения за возникшие неудобства и призывает представителей средств массовой информации, блоггеров не раскачивать ситуацию и не призывать к невыполнимым действиям со стороны компании», - говорится в сообщении.

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