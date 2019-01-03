Родственники таджикистанцев, которые остались под завалами при обрушении подъезда в Магнитогорске, надеются, что их найдут живыми.

Напомним, при обрушении подъезда в доме в Магнитогорске 26-летний житель района Кушониён Хатлонской области Таджикистана Шухрат Улфатов был найден под обломками и госпитализирован. Судьба его жены Раджабмо Исоевой и детей – 6-ти, 4-х и 3-х лет остается неизвестной.

Шестеро членов другой семьи - уроженца Таджикистана Махмадрозика Самиева - не пострадали, с ними все в порядке. Ранее говорилось, что эта семья в списке пропавших без вести.

По последним данным, из-под завалов вытащили девятнадцатого погибшего. Среди них двое детей. Спасателям приходится работать круглосуточно, в четыре смены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото МЧС России

Надежда умирает последней

Как сообщил «АП » Дилшод Султонов, дядя раненного при обрушении Шухрата Улфатова, все родственники ждут хороших новостей и надеются на лучшее.

«Надежда умирает последней. Мы ждём. После того, как вчера нашли 11-месячного ребёнка живым под завалами, мы надеемся ещё больше», - сообщил Султонов.

По его словам, сегодня нашли тела нескольких людей, в том числе детей, но пока не сообщают о личности даже родственникам.

Он также сообщил, что состояние Шухрата Улфатова врачи оценивают как крайне тяжелое, но наблюдается улучшение.

«Он лежит в реанимации, в коме. Подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи борются за его жизнь», - сказал Дилшод.

По словам Дилшода Султонова, другая семья из Таджикистана не пострадала при обрушении.

«Семья Махмадрозика Самиева жила в другом подъезде. Они не пострадали, но из-за того, что завалы закрыли проход в их подъезд, они не могли спуститься. Сотрудники МЧС их спустили с помощью кранов», - сообщил Султонов.

Мы всегда готовы помочь

Генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров, который уже второй день находится на месте ЧП, в беседе с «АП» подтвердил, что семья Махмадрозика Самиева не пострадала.

«Я вчера навестил их и пообщался. Они не пострадали, с ними всё хорошо»,- сообщил Сафар Сафаров.

Справа Махмадрозик Самиев и рядом с ним Сафар Сафаров Фото Сафарова

Он также сообщил, что сегодня утром навестил Шухрата Улфатова в больнице. По его словам, его состояние остаётся тяжёлым.

«Он в тяжёлом состоянии. Есть улучшения, но незначительные. К сожалению, судьба его семьи остаётся неизвестной», - сообщил Сафаров.

Сафар Сафаров также сообщил, что они находятся в постоянном контакте с врачами и ответственными лицами и всегда готовы помочь нашим гражданам.

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