О том, чего ожидать в Таджикистане в 2019 году, своим мнением поделился основатель и администратор группы ENT (Экономические новости Таджикистана) в Facebook Алмаз Сайфутдинов.

В частности, он отметил, что правительство мобилизует все свои силы, для того, чтобы запустить второй агрегат Рогунской ГЭС.

«Правительство мобилизует практически все свои скромные и сильно ограниченные финансовые ресурсы для этого. Правда произойдет ли это весной или осенью пока вопрос открытый. В 2019 году правительство планирует выделить более $430 миллионов (для сравнения: весь госбюджет страны около $2 млрд.) на продолжение советского проекта 1936 года. Дамбу надо поднимать. Воду запасать», - написал он.

По мнению Сайфутдинова, трудовая миграция останется серьезным подспорьем для сотен тысяч семей таджикистанцев.

«В конце концов, весь мир находится в трудовой миграции. Глобальные транспортные системы позволяют это делать относительно дешево и за короткое время. Вопрос в другом: насколько ухудшится или улучшится положение трудовых мигрантов в странах - работодателях? Вопрос остается открытым и, судя по всему, будет развиваться по второму сценарию, так как основная принимающая страна имеет свои взгляды на развитие событий», - считает он.

Таджикистан пока в Евразийский Союз, скорее всего, не войдет.

«Здесь вопросов больше, чем ответов. Таджикистан не готов делиться своим политическим суверенитетом для получения некоторых ограниченных экономических дивидендов. Ведь потом придется ездить постоянно (сейчас пока не так часто) на поклон и возить свои четыре мешка картошки, как некоторые по Союзу...», - считает Алмаз.

Он также думает, что ситуация с налоговым администрированием в стране не улучшится.

«Компании, работающие без двойной бухгалтерии, будут испытывать серьезные налоговые нагрузки, а компании и предприниматели, создавшие свои "системы отношений и свои системы бухгалтерии" с соответствующими структурами будут чувствовать себя также комфортно, как и в прошлом году», - говорится в публикации.

Также Алмаз Сайфутдинов считает, что, скорее всего, деловой и инвестиционный климат в стране, также не улучшится. По крайней мере, по международным стандартам.

«Система настолько привыкла к тому, что она создала за 27 лет, что вряд ли допустит какие-либо серьезные изменения. Китайские кредиты и инвестиции уже перевалили за 3 миллиарда долларов, а общий внешний долг (гарантированный и негарантированный) перевалил за 5 миллиардов долларов, судя по данным международных финансовых институтов.

Так что пока ставка сделана на Китай и в ближайшей перспективе вряд ли что изменится, если конечно другие страны не предложат новые модели и правила игры. Как следствие вряд ли стоит ожидать создание современных международных компаний в Таджикистане. Локализация активов и интересов - главный тренд», - говорит он.

Кроме этого, Сайфутдинов считает, что в этом году увеличится количество пыльных ветров в Таджикистане, потому что проблема водных ресурсов, проблема Арала, вырубка деревьев и кустарников по всему региону создает для этого все условия. Продолжится и бурное строительство домов и зданий, а также строительство дорог, потому что для развития дорожной инфраструктуры в Таджикистане такие финансовые организации, как АБР, выделяют серьезные ресурсы.

Чистую воду из крана в следующем году, по мнению Сайфутдинова, мы тоже не получим.

«Для этого надо около $1 млрд. инвестиций в инфраструктуру и систему водоснабжения (судя по заявлениям руководителей ЖКХ). Таких денег в стране нет», - отмечает он.

Он также считает, что кардинальных изменений в увеличении производства продовольствия внутри страны тоже не стоит ждать.

«Нужны знания, специалисты, серьезные инвестиции и реформирование земельных отношений. Ставка пока сделана на хлопок. Может быть, по яблокам производство будет больше, чем обычно, из-за фактора внедрения интенсивных садов», - пишет он.

Он также считает, что самую большую в Центральной Азии мечеть к августу достроят (ведь Катар выделил порядка $100 млн. на это), а судя по тенденции на государственных каналах песен и плясок будет еще больше.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь