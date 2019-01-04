Уроженец Таджикистана, 26-летний Шухрат Улфатов, получивший особо тяжелые травмы при обрушении дома в Магнитогорске, на реанимобиле доставлен в Челябинскую областную клиническую больницу. Об этом сообщает агентство «Урал-пресс-информ» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

В Telegram-канале здравоохранения Челябинской области «Минздравствуйте» говорится, что дорогу мужчина перенес нормально, состояние осталось стабильным и не ухудшилось в пути. Ранее посольство Таджикистана в России заявило, что таджикистанец находится в реанимации в тяжелом состоянии со сломанными ребрами.

26-летний житель района Кушониён Хатлонской области Таджикистана Шухрат Улфатов был найден под завалами.

«Он лежит в реанимации, в коме. Подключен к аппарату искусственного дыхания», — сообщил АП его дядя Дилшод Султонов. В доме находились также его жена и трое детей — 6-ти, 4-х и 3-х лет, их судьба остается неизвестной.

О его тяжелом состоянии 31 декабря президенту России Владимиру Путину доложила и министр здравоохранения и соцзащиты РФ Екатерина Скворцова

«Самые тяжелые увечья при обрушении дома получил гражданин Таджикистана, 26 лет. Он семь часов был под завалами. Множественные повреждения рёбер, открытый пневмоторакс, поражение брюшной полости, разрыв селезенки. Он прооперирован. Всё очень вовремя и квалифицированно было сделано. Сейчас он в реанимации, медикаментозная кома, но он пробуждаем, и прогноз в целом благоприятный», - отметила тогда министр.

Напомним, шестеро членов другой таджикской семьи, жившей в другом подъезде этого дома не пострадали, но из-за того, что завалы закрыли проход в их подъезд, и они не могли самостоятельно спуститься, СМИ занесли их в список пропавших без вести.

По данным МЧС России, на сегодня спасатели извлекли из-под завалов 33 жертв, среди них шестеро детей. Опознаны тела 21 погибшего. Судьба еще около десяти человек пока по-прежнему неизвестна.

Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме.

Работы продолжаются круглосуточно Фото НТВ

Один из подъездов дома в Магнитогорске по улице Карла Маркса обрушился утром 31 декабря, по предварительной версии, после взрыва бытового газа. Повреждения получили 48 квартир.

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