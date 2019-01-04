C 1 января 2019 года в соответствии с Решением Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества директором расположенного в Ташкенте Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС стал представитель Таджикистана Джумахон Гиёсов. Об этом «АП» сообщили в правительстве Таджикистана.

В 2017–2018 годах он работал заместителем директора Исполкома РАТС ШОС, а еще ранее занимал руководящие должности в Государственном комитете национальной безопасности и Комитете по делам религий Таджикистана.

В 2016–2018 годах директором исполкома РАТС ШОС был представитель России Евгений Сысоев.

Исполнительный комитет РАТС ШОС является постоянно действующим органом. Штаб-квартира организации расположена в Ташкенте. Его основными задачами и функциями являются: поддержание рабочих контактов с компетентными органами государств-членов ШОС и международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Также в обязанности структуры входит содействие взаимодействию государств-членов ШОС в подготовке и проведении антитеррористических учений по просьбе заинтересованных сторон, подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, участие в подготовке проектов международно-правовых документов, затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, формирование эффективной системы реагирования на глобальные вызовы и угрозы и др.

Директор является высшим административным должностным лицом Исполкома РАТС ШОС и назначается Советом глав государств по рекомендации Совета РАТС из числа граждан стран ШОС сроком на три года.

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