Депутаты нижней палаты таджикского парламента на период с 7 по 16 января отправятся в регионы страны для разъяснения пунктов послания президента республики Эмомали Рахмона парламенту страны.
Об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.
Кроме того, местные органы власти, правящая в стране Народная демократическая партия Таджикистана, образуют специальные группы активистов, которые также будут разъяснять населению на местах послание президента.
По словам Султонова, депутаты в ходе пребывания в регионах страны также намерены изучить мнение таджикистанцев по законотворческому процессу, ознакомиться с социально-экономическим положением, проблемами избирателей.
Эмомали Рахмон обратился с посланием к парламенту страны 26 декабря 2018 года. Обращение транслировалось по всем государственным телеканалам.
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said13 часов назад
Не считайте свой народ идиотами. Не разъяснять что-то должны депутаты, а исполнять прямые поручения Президента, озвученные в Послании, чтобы достичь намеченных программных целей.
qjrgmh14 часов назад
.....будут разъяснять........
Если послание ещё нужно и разъяснять, то для кого оно было? Народу интересней что есть, одевать и где жить, а не толпы госбездельников разъясняльщиков пустого.