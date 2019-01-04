Азиатский банк развития предоставит $32 млн. Таджикистану для улучшения услуг здравоохранения в трех районах страны: Файзабад, Рашт и Шамсиддин Шохин.

Соответствующее грантовое соглашение подписали 31 декабря 2018 года министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и временно исполняющий обязанности директора АБР в Таджикистане Раза Фаррух.

«Здравоохранение в Таджикистане за последние несколько десятилетий улучшилось, но оно по-прежнему отстает от глобальных и региональных средних показателей здоровья матерей и детей. Показатели детской смертности в стране составляют 20 неонатальных и 37 младенческих смертей на 1000 живорождений по сравнению с целевым показателем для Целей устойчивого развития в 12 неонатальных и 25 младенческих смертей на 1000 живорождений. Коэффициент материнской смертности также выше в Таджикистане, составившим 32 смерти на 100 000 живорождений в 2017 году, чем в других странах Центральной Азии, где в среднем 23 случая смерти на 100 000 живорождений», - говорится в сообщении постоянного представительства АБР в Душанбе.

Отмечается, что проект улучшения материнского и детского здоровья поможет решить основные проблемы сектора здравоохранения Таджикистана, такие как неадекватное финансирование, устарелая инфраструктура, нехватка квалифицированного медицинского персонала, особенно в сельской местности.

Ожидается, что в рамках проекта будет модернизирована инфраструктура и оборудование в центральных районных больницах и сельских центрах здоровья, повышен уровень осведомленности и поведения относительно вопросов здоровья среди населения.

«Проект также поддержит усилия страны по созданию национальной системы управления оборудованием», - подчеркивается в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет $35,2 млн., при этом правительство Таджикистана предоставляет 3,2 млн. Ожидается, что проект будет завершен в 2025 году.

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