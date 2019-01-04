30 лет назад в этот день фактически началось триумфальное шествие коммерческой рекламы в российских, а затем и других постсоветских СМИ, когда газета "Известия" впервые вышла с рекламной вкладкой.

Коммерческий директор «АП» Фарход Холматов рассказал о том, какие новейшие тренды коммерческой рекламы предлагает наше агентство и о том, что ждет нас впереди.

- Фарход, расскажи о том, какие инновационные виды рекламы вы предлагаете и в чем их прелесть?

- Есть парочка интересных инструментов и интерактивных технологий в нашем арсенале, которые позволили нам выйти за привычные рамки понимания продвижения продуктов и услуг на рекламном рынке страны.

Фарход Холматов Asia-Plus

Например, в прошлом году в газете «Азия-Плюс» мы впервые внедрили революционную технологию дополненной реальности в рекламе - наложение 3D графики на фотографию, которая «оживает» и врывается в жизнь пользователей через гаджеты.

Эта технология пришла в рекламу из военной и медицинской сферы, где активно используется многие годы. Теперь этот уникальный инструмент, который содержит в себе огромный потенциал глубокого погружения потребителей в рекламу бренда, доступен и нам.

А еще - мы пытаемся объяснить рекламодателям крутость нативной рекламы, и у нас это потихоньку получается. Суть нативной, или естественной рекламы, заключается в том, что мы не восхваляем тупо какой-то продукт или услугу, мы адаптируем рекламный материал под естественный контент с пользой для читателя. Похоже на эффект хамелеона, но с совершенно иной целью. В отличие от традиционных форм рекламирования, такая реклама не отторгается сознанием человека, не воспринимает это, как что-то ненужное, надоедливое для него. Поэтому нативная реклама с легкостью обходит барьеры восприятия традиционных каналов рекламы, которые уже так надоели обществу.

- Как руководитель рекламной службы, ты постоянно мониторишь новинки на мировом рынке рекламы. Какие интересные тренды можешь отметить, которые в скором времени доберутся и до нас?

- Наверное, один из самых эпатажных примеров – реклама на человеческих частях тела. Например, на лбу или ягодицах.

Одна из первых крупных рекламных акций посредством коммерческой татуировки была проведена в Америке еще в 2001 году, когда боксер Бернард Хопкинс вышел на бой с вытатуированным адресом сайта, специализирующегося на азартных играх.

Фото: Chris Gardner / AP

В 2009 году тенденцию подхватила новозеландская авиакомпания, которая предложила бесплатный перелет стоимостью 1200 долларов тем, кто готов выбрить голову и нанести хной на затылок слоган «Хотите перемен? Отправляйтесь в Новую Зеландию!». Если вы думаете, что добровольцев не было, то здорово ошибаетесь. На эту авантюру согласились 30 человек.

На сегодняшний день самый знаменитый носитель рекламы в мире — американский боксер-любитель Билли Гибби. Свой лоб обладатель 26 тату оценивает в 20 тысяч долларов, щеку — в 15 тысяч. Впрочем, Гибби, изначально обещавший поставить мировой рекорд по количеству татуировок на теле, несколько лет назад заявил, что жалеет о том, что встал на этот путь: большинство сайтов, заказавших рекламу, давно закрылись. Так что теперь его тело покрыто ничего не значащим набором символов и доменных суффиксов.

В Instagram сегодня очень популярна 27-летняя художница из Тайваня с биполярным расстройством личности Джон Юи, которая с помощью переводных тату создает новый вид искусства.

Изначально девушка просто экспериментировала в своем инстаграм-аккаунте, но однажды ее заметили Gucci, и с этого все началось.

Сейчас с ней сотрудничают многие мировые бренды. Она даже попала в список Forbes «30 under 30» как новатор в сфере искусства.

Не знаю, приживется ли этот тренд у нас в стране, потому как главное для любой рекламной платформы – аудитория. И если исходить из рекламы на частях тела, то это равнозначно рекламному формату живой рекламы "Человек-бутерброд". Не думаю, что наши рекламодатели и аудитория готовы к такому.

"Кто откажется увидеть больше» - реклама клиники, оказывающей услуги по лазерной хирургии глаза. 1 /3

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь