В конце декабря недавно созданное совместное таджикско-белорусское Закрытое акционерное общество «Агротехсервис» впервые импортировало 8 тракторов в Республику Узбекистан. Среди них - четыре трактора «Беларусь - 82.1» и четыре треколесных трактора марки «Беларусь - 80Х». Предприятие планирует в предстоящем году поставить трактора этих марок в Узбекистан, а также трактора марки «Беларусь - 512» в Афганистан и Пакистан.

В соответствии с межправительственным договором между Таджикистаном и Беларусью в 2016 году в Гиссаре было начато строительство совместного таджикско-белорусского предприятия по сборке тракторов и другого оборудования для сельского хозяйства, а также производству ряда узлов и деталей.

Предприятие было включено в Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об особо важных объектах», его строительство и деятельность пользуются поддержкой правительства и Министерства промышленности и новых технологий.

Первая очередь СП была сдана в эксплуатацию 16 мая 2018 года президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и главой Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Пресс-служба президента РТ

В июне, в соответсвии с правительственным поручением, было начато строительство здания для второй производственной линии. Месяцем раньше для завершения этого строительства в Гиссар приехали четыре специалиста инженерно-технических специальностей завода Минского тракторного завода (МТЗ).

При ее строительстве использовались металлические конструкции и панельные стены, что ускоряло строительство, которое было завершено в спустя три месяца. В помещениях, предназначенных для сборки тракторов, были установлены датчики давления и вспомогательное оборудование для сборочных работ.

В конце сентября при участии президентов двух стран была пущена в эксплуатацию вторая линия.

Пресс-служба президента РТ

В настоящее время производственный комплекс включает в себя малый сборочный цех (1,1 тыс. кв.м), склад готовой продукции, открытую выставочную площадку для показа сельскохозяйственной техники и административно-учебный корпус.

Что уже сделано и что будет

По информации Министерства промышленности и новых технологий, в настоящее время на предприятии создано более 60 новых рабочих мест, а его мощность возросла до 1 700 единиц в год.

С начала 2018 года на предприятии было собрано 106 видов сельхозтехники, в том числе: тракторы «Беларусь 82.1» -84 единиц, «Беларусь 80Х» -10 единиц, прицепных тракторов марки «Беларусь 512»-12 единиц. Собранная техника реализована сельхозпредприятиям напрямую ГУП «Таджикагролизинг».

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На предприятии заботятся также о подготовке местных квалифицированных технических специалистов. Организован учебный центр по обучению специалистов по эксплуатации и обслуживанию сельскохозяйственной техники белорусского производства, где проводят занятия опытные белорусские инженера. В свою очередь, два местных специалиста были отправлены на краткосрочные курсы на МТЗ.

По информации Минпрома РТ, за 11 месяцев 2018 года на предприятии, в сотрудничестве с белорусским ОАО «Бобруйскагромаш», собрано 63 прицепа, которые были реализованы.

Также "Агротехсервис" заключило договора на реализацию 28 прессподборщиков с фирмой из Ростовской области "Клевер", занимающейся продажей сельхозтехникки фермерам. Налажены связи с предприятием Ирана, которому с начала года поставлено 72 плуга, которые были распределены среди сельскохозяйственных ферм. Кроме того, в сотрудничестве с турецкими компаниями, "Агротехсервис" изготовит 7 поливалок и 2 насоса.

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В планах предприятия – поставки тракторов и сельхозоборудования в Афганистан и другие страны Центрально-азиатского региона, что потребует увеличения объемов производства. Последнее, что весьма важно для Таджикистана, даст возможность увеличить число рабочих мест.

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