В социальных сетях в последние дни стали активно распространяться фейковые фотографии и видеоролики момента обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске, где среди других жильцов пострадал таджикистанец, 26-летний Шухрат Улфатов, а под завалами остались его жена и трое детей: они погибли, вскоре их тела будут доставлены на родину.

Очередной участник конкурса «Разоблачители фейков» Бахтиёр Ниёзи решил проанализировать эти фото и видеоматериалы, чтобы вы также смогли разобраться, где фейк, а где правда. ​​​​​​​

Настоящий видеофейк

(ВНИМАНИЕ!!! Видео содержит ненормативную лексику))))

В социальных сетях, особенно в Одноклассниках и на Фейсбук е в первые часы после трагедии 31 декабря в Магнитогорске стали распространяться видеоролики обрушения подъезда. Это видео также размещено на видеоканале YouTube под названием «Полное видео обрушения дома после взрыва в Магнитогорске».

Отметим, что на YouTube можно найти разные кусочки одного и того же видео под различными названиями. Это видео якобы сняли очевидцы, живущие в соседнем доме. Но при внимательном просмотре и сравнении с официальными видео и фотографиями с места трагедии становится ясно, что этот видеоролик был снят в совсем другом месте. Во-первых, рядом с домом №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске нет другого дома. Во-вторых, на этом видео не видно выпавшего снега, а, судя по официальным данным, в Магнитогорске на утро 31 декабря 2018 года выпал снег.

Для того, чтобы проверить настоящее ли видео выставлено на видеохостинг с помощью сервиса YouTube DataViewer мы извлекаем миниатюры с видео. Далее анализируем их при помощи сервиса TinEye и получаем результат: первое видео, появившееся на канале YouTube под названием «Полное видео обрушения дома после взрыва в Магнитогорске» с похожей картинкой было опубликовано ещё в ….2012 году.

Загружаем фотографию, извлеченную с этого видеоролика на «Яндекс Картинки», и узнаем, где впервые встречается такая же картинка. Пройдя по ссылкам, мы видим, что это видео обрушения подъезда жилого дома в Астрахани. Этот видео под названием «Обрушение дома, Астрахань - вид с балкона» было опубликовано 27 февраля 2012 года пользователем toshaalex.

Фейк-фото террориста

В некоторых СМИ сообщается, что причина обрушения подъезда в доме Магнитогорска - теракт. Но это версия пока официально не подтверждается. Однако в соцсетях, особенно в российской сети ВКонтакте, активно распространяется фотография молодого человека якобы из Таджикистана, который якобы организовал теракт в Магнитогорске и разыскивается спецслужбами.

Как сообщается на подписи под фотографией, этот молодой человек - Норимонов Намазчон Вакабалиевич, 1982 г.р, гражданин Республики Таджикистан, который подозревается в проведении серии террористических актов в городе Магнитогорске в ночь с 31 декабря 2018 г на 1 января 2019 г. Также сообщается, что он вооружен и крайне опасен.

Разоблачить этот фейк не составило особого труда. Достаточно было загрузить эту фотографию на сервисах Google image и Яндекс картинки.

Поисковики сразу нам выдали результат: так называемый «подозреваемый» является никем иным, как чеченским блогером Нариманом Намазовым, администратором популярного форума "Двач". Этот молодой человек также известен под ником Абу. Поисковики дали ссылки на его страницы в соцсетях, например, его страница Вконтакте: https://vk.com/abunyasha.

Кстати, как показал поиск, этого самого Наримана Намазова, известного чеченского рэпера и блогера, люди уже «хоронили» в колледже в Керчи, в ДНР и в "Зимней вишне" в Кемерово.

Пользуясь случаем, просим читателей не вестись на провокации и взбросы, не поддаваться панике и всегда проверять информацию, выложенную в социальных сетях.

Материал подготовлен в рамках конкурса "Разоблачители фейков", проводимого медигаруппой "Азия-Плюс". Каждый из вас также может участвовать в нашем конкурсе и выиграть один из трех мобильных телефонов.

О конкурсе «Разоблачители фейков»

Конкурс проводится в течение трех месяцев: он стартовал с 10 ноября 2018 года и продлится до 10 февраля 2019 года. Каждый из читателей «АП» может участвовать в нем и получить призы за лучшие разоблачения. Возраст участников и количество отправляемых на конкурс работ не ограничены.

Для этого необходимо прислать на конкурс фейковую, на ваш взгляд информацию, опубликованную в СМИ и соцсетях с обязательным указанием источника, при этом, предъявив веские доказательства о ее неправдоподобности.

К участию в конкурсе принимается разоблачительный материал на русском или таджикском языках. Это могут быть новость, фотография или видеоролик, который необходимо отправить на электронную почту – info@asiaplus.tj . Если это видеозапись, то должна быть ссылка на YouTube или другой интернет-ресурс.

Все работы, отвечающие критериям конкурса, будут опубликованы на сайте «АП», в разделе «Спецпроекты» - «Школа медиаграмотности». Их будет оценивать специальная комиссия, состоящая из медиаспециалистов и независимых экспертов.

Проект осуществляется совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.

Обучайся медиаграмотности! Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!

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