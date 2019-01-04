Объявленный президентом мораторий на проверки деятельности субъектов предпринимательства касается 1 тыс. 930 производственников.

Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом опубликовал Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства, которые освобождены от всех видов проверок в течение 2019-2020 годов.

В Реестре фигурируют 1 тысяч 930 производственных предприятий.

Больше всего здесь предприятий по выпуску пищевых продуктов и напитков – 450.

В Реестр также вошли 307 предприятий по производству неметаллической минеральной продукции, 259 текстильных предприятий, 212 предприятий добывающей промышленности, 114 производителей печатной продукции (издательства).

В список также вошли следующие предприятия:

- по переработке металла (кроме производства машин и оборудования) – 98

- по производству кокса и нефтеочистительной продукции – 64

- по выпуску резиновых и пластмассовых изделий – 63

- по выпуску и подаче электроэнергии и газа, водоснабжение – 60

- по производству одежды – 50

- по производству мебели – 48

- по разведению породистых животных, семеноводство и выращивание саженцев - 41

- коконоводческие – 31

- по производству электродвигателей, генераторов и трансформаторов – 27

- по выпуску изделий из древесины (кроме мебели) – 23

- машиностроение – 23

- по переработке кожи и производству кожаных изделий – 16

- по производству бумаги и бумажных изделий – 16

- металлургическая промышленность – 15

- по вторичной переработке лома и металлических отходов - 6

- по производству радио и телеоборудования – 3

- по производству медицинского оборудования, оптики и часов – 2

- по производству автомобилей, прицепов и полуприцепов – 2.

За незаконные проверки последует наказание

Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства было поручено создать в начале прошлого года, когда указом президента страны Эмомали Рахмона был объявлен двухлетний мораторий на проверки деятельности таких предприятий.

В соответствии с указом, для производственников запрещались все виды проверок, кроме плановых проверок Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ, Национального банка Таджикистана, Счетной палаты РТ, Налогового комитета при правительстве Таджикистана.

В своем последнем обращении к парламенту 26 декабря прошлого года президент объявил мораторий на все виды проверок деятельности производственных предприятий в 2019-2020 годы, в том числе со стороны органов правопорядка, включая также Генеральную прокуратуру, Счетную палату, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией, Национальный банк и налоговые и таможенные органы.

Эмомали Рахмон тогда отметил, что с целью улучшения инвестиционного климата в стране на данный момент все виды проверок деятельности субъектов хозяйствования проводятся на основе оценки степени риска.

Однако, подчеркнул он, не всегда положения законодательства сферы соблюдаются со стороны некоторых проверяющих органов.

«В текущем году с целью устранения безосновательных и повторных проверок и создания благоприятных условий для развития предпринимательства был объявлен мораторий на два года на все виды проверок деятельности производственных предпринимателей, что благотворно скажется на деятельности порядка 2 тысяч субъектов предпринимательства в производственных сферах», - сказал президент.

Для неукоснительного соблюдения объявленного моратория президент поручил Генеральной прокуратуре в сотрудничестве с Госкомитетом по инвестициям и управлению госимущества принять необходимые меры в отношении ответственных лиц госорганов, которые необоснованно вмешиваются в деятельность предпринимателей и становятся преградой на пути развития предпринимательства.

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