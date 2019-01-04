Как водится, с началом Нового года принято начинать новую жизнь. Пройдите наш тест, чтобы узнать, готовы ли вы к кардинальным переменам в жизни и в какой мере к вам относится лозунг «Пора валить!».

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