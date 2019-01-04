Китайский космический зонд «Чанъэ-4» 3 января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Это стало первым подобным случаем в истории — до этого все летательные аппараты садились только на видимую сторону спутника Земли, пишет Медуза.

В задачи миссии входят фотографирование поверхности Луны, сбор грунта, а также проведение биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы — для этого на борту аппарата есть контейнер с личинками шелкопряда и растениями.

Зонд отправляет фотографии на Землю через спутник EPA/CNSA

Как пишет Би-Би-си, в 10:26 утра по пекинскому времени (02:26 GMT) аппарат коснулся лунной поверхности в районе одного из крупнейших кратеров всей Солнечной системы - Бассейна Южный полюс -Эйткен.

До этого момента ни одному космическому аппарату не удавалось сесть на лунную поверхность, которую не видно с Земли.

В последние годы с Земли отправили несколько миссий на Луну, но обычно они не садились на поверхность. Последнюю высадку человека на Луну осуществил экипаж "Аполлона-17" в 1972 году.

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