Провинция Южный Синай Египта и Хатлонская область Таджикистана установят партнерские связи, данный вопрос был обсужден в ходе в Шарм аль-Шейхе губернатором Южного Синая генерал-майором Халид Фуда и послом Таджикистана в Египте Хусравом Нозири.

Губернатор принял таджикского посла по случаю осуществления первого прямого чартерного рейса из Душанбе в Шарм аль-Шейх, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Приветствуя первый чартерный рейс из Душанбе в Шарм аль-Шейх, губернатор Южного Синая выразил надежду на увеличение этих полетов в ближайшем будущем. В ходе встречи также были обсуждены вопросы установления партнерских связей между Хатлонской областью Таджикистана и провинцией Южного Синая Египта.

По завершению встречи губернатор Южного Синая и посол Таджикистана дали совместное интервью спутниковому телевизионному каналу CBC Extra News, в котором отметили важность развития сотрудничества в сфере туризма между двумя дружественными странами.

Египетские СМИ широко освещали новость об осуществлении первого чартерного рейса и прибытии первой группы таджикских туристов из Душанбе в Шарм аль-Шейх.

Напомним, торжественная церемония открытия первого чартерного рейса из Душанбе в Шарм-эль-Шейх (Египет) состоялась 29 декабря прошлого года в Международном аэропорту Душанбе.